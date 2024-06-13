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Сообщество Без кота и жизнь не та 2441 пост • 520 подписчиков подписаться
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Рыжий кот, взбесивший самого себя

Рыжий кот, взбесивший самого себя

Автор:
13 июня 2024 07:20
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   в мире   животные   кот   кошка   
826
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Домашний кот сломался и начал лупить себе по морде задней лапой.

Порой мы говорим или делаем что-то настолько странное, что разочаровываем и раздражаем даже самих себя. Котейка из этого видео, кажется, тоже взбесил самого себя, и, чтобы перестать делать глупости, он решил отлупить себя своими же лапками.

Конечно, лупить себя — это не лучший способ решения проблем, но, видимо, пушистый был так раздосадован, что подобные действия показались ему вполне приемлемыми.

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Метки: Видео   Прикол   в мире   животные   кот   кошка   
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1  комментарий
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SergVR Полминуты назад
дебил вертикальщик испортил момент снятия видео
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Себастьян Перейра
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