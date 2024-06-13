Рыжий кот, взбесивший самого себя

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Домашний кот сломался и начал лупить себе по морде задней лапой.
Порой мы говорим или делаем что-то настолько странное, что разочаровываем и раздражаем даже самих себя. Котейка из этого видео, кажется, тоже взбесил самого себя, и, чтобы перестать делать глупости, он решил отлупить себя своими же лапками.
Конечно, лупить себя — это не лучший способ решения проблем, но, видимо, пушистый был так раздосадован, что подобные действия показались ему вполне приемлемыми.
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