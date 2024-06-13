Банда колбасных воров

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В одном из магазинов Китая была замечена банда сосисочно-колбасных воров. Пушистые преступники забежали на территорию торговой точки и похитили несколько колбасных изделий.
Очередное удачное дело воров попало на видео.
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