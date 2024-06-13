FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2441 пост • 520 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Банда колбасных воров

Банда колбасных воров

Автор:
13 июня 2024 07:40
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   КИтай   Прикол   воровство   животные   колбаса   кот   кошка   
1125
1
1

В одном из магазинов Китая была замечена банда сосисочно-колбасных воров. Пушистые преступники забежали на территорию торговой точки и похитили несколько колбасных изделий.

Очередное удачное дело воров попало на видео.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   КИтай   Прикол   воровство   животные   колбаса   кот   кошка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Echo Час назад
Они походу ещё умеют открывать банки с вискасом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Старожил 3 минуты назад
Раз пошли на дело, я и моя Мурка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−3
Показать ещё
Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3699 постов (3668 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

668793



Другие посты автора
Популярное в сообществах
10 фактов, о которых вы, возможно, узнаете впервые
10 фактов, о которых вы, возможно, узнаете впервые
Мужчина попытался заманить девушек в свой внедорожник и открыл стрельбу по их защитникам в Екатеринбурге
Мужчина попытался заманить девушек в свой внедорожник и открыл стрельбу по их...
Набирающие популярность в сообществах
Стоп-кадр
Стоп-кадр
Как в бикини выглядят отечественные и зарубежные звёзды
Как в бикини выглядят отечественные и зарубежные звёзды
Немного химии, много драк, погонь и трюков
Немного химии, много драк, погонь и трюков
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#аварии#конфликт#Прикол#кино#КИтай#сарказм#эмоция
#в мире#автомир#ДТП#авто аварии#интересно#США#забавно#Автовсячина#улыбнуло#маразм
#машина#автомобили#Юмор#животные#дети#кот#фильм#позитив#кошка#тюрьма
Apple представила iOS 18, что нового и интересного (7 фото) Apple представила iOS 18, что нового и интересного (7 фото) Оживший герой мема "ЪУЪ" Оживший герой мема "ЪУЪ" Кот, который готов к любым трудностям Кот, который готов к любым трудностям Неосторожная собака свалилась в пруд, приняв его за лужайку Неосторожная собака свалилась в пруд, приняв его за лужайку Настойчивую панду приняли за переодетого смотрителя зоопарка Настойчивую панду приняли за переодетого смотрителя зоопарка В Китае стало популярно приложение, в котором можно покормить бездомного кота и посмотреть, как он кушает В Китае стало популярно приложение, в котором можно покормить бездомного кота и посмотреть, как...

На что жалуетесь?

Вернуться