23-летняя дочка Якубовича Варвара Видо отдохнула в Дубае. Курорт давно стал любимой локацией знаменитых красавиц. Однако, косплеерша Варвара непохожа на обычных инстаграмщиц. Рыжеволосая красавица чуть ли не в первый раз делится фотографиями в купальниках.
Девушка позировала на фоне города в красном купальнике, распахнув белую рубашку и обнажив соблазнительные формы. Но даже пляжные фотографии в исполнении Варвары пропитаны нежностью и скромностью.
Подписчики заметили, что Варвара выглядит великолепно. Ничего лишнего, никакого вызова! Несмотря на популярность отца, девушка ведёт скромный образ жизни.
"Никогда не жила, как дети других знаменитостей, не была близка к шоу-бизнесу, так же как мой старший брат и племянница. Это была позиция папы, он в принципе, как и моя мама, не кичится тем, что он известен. Он не считает своей привилегией, что его узнают на улице и знает вся страна. Сама понимала всегда, что я не хочу жить так, как большинство знаменитостей и их дети. Я не считаю известность папы, его заработки поводом для того, чтобы считать себя лучше других людей", - рассказывала она "Собеседнику".
Ко всему прочему, Варвара увлекается косплеем. Похоже, она и правда не зазвездившаяся дочь знаменитости. Девушка пишет стихи и песни, публикуя их на своей страничке.
Источник:
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