"Никогда не жила, как дети других знаменитостей, не была близка к шоу-бизнесу, так же как мой старший брат и племянница. Это была позиция папы, он в принципе, как и моя мама, не кичится тем, что он известен. Он не считает своей привилегией, что его узнают на улице и знает вся страна. Сама понимала всегда, что я не хочу жить так, как большинство знаменитостей и их дети. Я не считаю известность папы, его заработки поводом для того, чтобы считать себя лучше других людей", - рассказывала она "Собеседнику".