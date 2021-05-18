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"Сектор приз на барабане!": дочка Якубовича поделилась фотографиями в купальнике

"Сектор приз на барабане!": дочка Якубовича поделилась фотографиями в купальнике (5 фото)

Автор:
18 мая 2021 11:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Instagram   девушки   интересное   красота   пляжные фото   фото   шоу бизнес   якубович   
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23-летняя дочка Якубовича Варвара Видо отдохнула в Дубае. Курорт давно стал любимой локацией знаменитых красавиц. Однако, косплеерша Варвара непохожа на обычных инстаграмщиц. Рыжеволосая красавица чуть ли не в первый раз делится фотографиями в купальниках.

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Метки: Instagram   девушки   интересное   красота   пляжные фото   фото   шоу бизнес   якубович   
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6k
Ivan 38 минут назад
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3k
★Lucifer★ 3 минуты назад
Чем она знаменита кроме фамилии отца?
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jonnyD 19 минут назад
Дылда какая , однако .. папка , конечно , не баскетболист , но ...
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1k
💰красава💰 Полчаса назад
Не очень.
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110
ЯуЦуЧу Полчаса назад
где усы?
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88
Елена Букреева 36 минут назад
Вылитый батя, усов не хватает.
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27k
Snork Snorkoff 46 минут назад
Дядя Лёня конечно прикольный чел и очень узнаваемый, но звездой его назвать сложно ) С трудом себе представяю звездного отпрыска с гордостью вещающего, как его батя 30 лет вращает барабан в одной и той же передаче, принимает закатки и рядится в дурацкие костюмы.
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94
Валерий Snork Snorkoff 6 минут назад
Да, уж. Тридцать лет жизни на барабан потратил. Жаль мужика.
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11k
Антон Семёныч 51 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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