10 очень красивых моделей plus-size

Модельный мир задает свои тренды. То нам полагается любить спортивных, то высушенных девочек Твигги, то большегрудых, то блондинок, то брюнеток. Не успеть за трендами.
Долго сохранявшийся параметр 90-60-90 (а то и меньше) навязывал стандарты внешности, под него шили одежду, частенько отказывали "не стандартным" в работе (не обязательно в модельном бизнесе, в других сферах тоже) , укоряли за излишнюю худобу или наоборот - лишний вес, и тысячи девушек старались быть "теми самыми", обрастая бесконечными комплексами.
Но что делать, если есть природа, генетика? Девушки из этой подборки доказывают, что совершенно не обязательно быть "идеальными" внешне, чтобы добиться успеха и признания.
Но что делать, если есть природа, генетика? Девушки из этой подборки доказывают, что совершенно не обязательно быть "идеальными" внешне, чтобы добиться успеха и признания.
Искра Лоуренс
Она всегда мечтала быть моделью, в 13 лет она появилась на обложке Elle. Тогда она еще не была такой пышкой, однако через несколько лет она начала набирать вес. Она впала в депрессию, сидела на самых разных диетах и в конце концов агентство расторгло с ней контракт.
Искра не опустила руки. Она начала активно развивать свой Инстаграм, рассылала свои фотографии в самые разные издания и агентства и в итоге ее позвали моделью на съемки нижнего белья. С тех пор карьеры Искры, уже как Plus-size модели, стремительно пошла в гору. Она оказалась достаточно мужественной, чтобы поделиться своей непростой историей и вдохновила миллионы женщин, чтобы они перестали ненавидеть свое тело.
Она выкладывает свои снимки в Инстаграм строго без ретуши и вообще она против фотошопа. Большинство женщин на самом деле далеки от "стандартов", они питаются не капустными листами и могут иметь лишний вес.
Красота, по мнению Искры, не заключается в идеальной коже или худобе.
Искра не опустила руки. Она начала активно развивать свой Инстаграм, рассылала свои фотографии в самые разные издания и агентства и в итоге ее позвали моделью на съемки нижнего белья. С тех пор карьеры Искры, уже как Plus-size модели, стремительно пошла в гору. Она оказалась достаточно мужественной, чтобы поделиться своей непростой историей и вдохновила миллионы женщин, чтобы они перестали ненавидеть свое тело.
Она выкладывает свои снимки в Инстаграм строго без ретуши и вообще она против фотошопа. Большинство женщин на самом деле далеки от "стандартов", они питаются не капустными листами и могут иметь лишний вес.
Красота, по мнению Искры, не заключается в идеальной коже или худобе.
Кристал Ренн
Кристал также прошла путь модельного бизнеса от универсальной худышки до plus-size модели. Она боролась с нервной анорексией, практически умерла. Но в один момент она справилась, набрала вес и перешла в категорию plus-size. С новыми объемами она не менее успешно покорила модные журналы. И даже написала книгу "Голодная", где рассказывала о проблемах девушек-моделей с пищевыми нарушениями.
Тара Линн
Линн активно пропагандирует повестку бодипозитива, здорового отношения к себе и к собственному телу и борется с навязанными стандартами красоты, под которые пытается подстроить всех индустрия моды.
Тара сотрудничает с множеством ведущих модельных агентств. Известность пришла к ней после съемок для обложки журнала V и Elle.
Тара сотрудничает с множеством ведущих модельных агентств. Известность пришла к ней после съемок для обложки журнала V и Elle.
Робин Лоули
Робин - это первая австралийская модель plus-size, которая появилась на обложках австралийских Vogue и Cosmopolitan.
Она появлялась на обложках многочисленных ведущих журналов, закрепив за собой статус международной модели. А еще, кстати, она первая пышная модель, которая снялась в 2015 году для Sports Illustrated в ежегодном выпуске Swimsuit Issue.
Она появлялась на обложках многочисленных ведущих журналов, закрепив за собой статус международной модели. А еще, кстати, она первая пышная модель, которая снялась в 2015 году для Sports Illustrated в ежегодном выпуске Swimsuit Issue.
Дженни Рунк
Дженни относительно недавно в модельном бизнесе, однако уже успела угодить в СМИ. В 2013 году она впервые отснялась для H&M, для линии купальных костюмов. А еще она первая plus-size, которая начала активно заниматься спортом. Она участвовала в нескольких рекламных компаниях по съемке нижнего белья, выходила на подиумы итальянского бренда нижнего белья и дважды снималась для Glamour.
Бри Киш
Бри с детства была амбициозна, потому не задумывась выслала свои снимки в разные модельные агентства. Через два года агентство "Natural" заключило с ней контракт (в 2013) и она моментально становится очень популярной. Она рекламирует купальники одного из калифорнийских брендов и производит настоящий фурор.
Ее приглашает к себе агентство "Milk Management" и она входит в пятерку самых высокооплачиваемых моделей этого агентства.
Ее приглашает к себе агентство "Milk Management" и она входит в пятерку самых высокооплачиваемых моделей этого агентства.
Сарина Новак
Юная Сарина, немецкая девушка, стала лауреатом конкурса, что организовала Хайди Клум Next Top Model в 2009 году. Ей на момент участия было 16 лет, как выяснилось потом. Когда ей стало можно участвовать в модельном бизнесе оказалось, что ее формы вполне себе соответствуют критериям plus size.
Она сейчас одна из самых востребованных моделей этой категории в Германии, сотрудничает с несколькими агентствами и мечтает быть на обложке Sports Illustrated.
Она сейчас одна из самых востребованных моделей этой категории в Германии, сотрудничает с несколькими агентствами и мечтает быть на обложке Sports Illustrated.
Дениз Бидо
Девушка очень хотела стать актрисой и пробовалась в несколько агентств, начиная с 18 лет. Кастинг-директора прямо говорили ей, что нужно похудеть, прежде чем пытаться начать актерскую карьеру.
Она занялась визажем и на одной из съемок она познакомилась с фотографом, который и предложил ей попробоваться в качестве модели plus-size.
Сейчас она одна из самых известных и востребованных моделей этого сегмента. Она участвует в неделях моды, участвует в рекламных съемках для Forever 21, Target, Levi’s, Nordstrom, Macy’s, Old Navy и Lane Bryant.
Ее призыв, который она транслирует со своих социальных сетей - быть счастливым. Дениз считает, что ничто не делает человека более красивым, чем радость.
Она занялась визажем и на одной из съемок она познакомилась с фотографом, который и предложил ей попробоваться в качестве модели plus-size.
Сейчас она одна из самых известных и востребованных моделей этого сегмента. Она участвует в неделях моды, участвует в рекламных съемках для Forever 21, Target, Levi’s, Nordstrom, Macy’s, Old Navy и Lane Bryant.
Ее призыв, который она транслирует со своих социальных сетей - быть счастливым. Дениз считает, что ничто не делает человека более красивым, чем радость.
Алессандра Гарсиа-Лоридо
Девушка действительно вытащила счастливый билет при рождении - она родилась в семье актера Энди Гарсиа, благодаря ему она отправилась в Нью-Йорк, изучать актерское мастерство, но с этой карьерой пришлось повременить, ей предложили подписать контракт IMG. Она участвовала в рекламных компаниях H&M, Wet n Wild, и Forever 21 и не только.
Алессандра не скрывает, что модельный труд - это работа не из легких, в основном из-за морального давления и осуждающих глаз на кастингах. Но пока что расставаться с моделингом не собирается.
Алессандра не скрывает, что модельный труд - это работа не из легких, в основном из-за морального давления и осуждающих глаз на кастингах. Но пока что расставаться с моделингом не собирается.
Маркита Принг
Маркита начала работать моделью еще в подростковым возрасте, дебютировала она в 2010 году. Она рекламировала дом моды Solve Sundsbo’s, публиковалась в журнале "V Magazine" и после она подписывает первый контракт с модельным агентством "IMG", чьим лицом она и стала впоследствии.
Принг продолжает активно строить свою карьеру, подписывает контракт с "Levi Strauss & Co", рекламируя джинсовую одежду, появляется на обложке "Vogue Italia", потом неделя моды в Париже. В числе прочего, в марте 2019 года, она появилась на обложке российского журнала "Numero Russia".
Принг продолжает активно строить свою карьеру, подписывает контракт с "Levi Strauss & Co", рекламируя джинсовую одежду, появляется на обложке "Vogue Italia", потом неделя моды в Париже. В числе прочего, в марте 2019 года, она появилась на обложке российского журнала "Numero Russia".
Примеры этих девушек доказывают нам, что совершенно необязательно мучить себя изнурительными диетами, подстраиваться под "идеалы", которые меняются посезонно и равнять себя на моделей с обложек.
Нужно стремиться к собственному счастью и счастью близких и тогда действительно не очень-то и важно, сколько ты весишь.
Нужно стремиться к собственному счастью и счастью близких и тогда действительно не очень-то и важно, сколько ты весишь.
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а пузатые мужЫки -просто пузатые мужЫки?
Так что, бодипозитив может дать глубинное ощущение, что неважно, какой у тебя вес - ты всё равно такой, как надо. И это может уменьшить количество жирных людей, и тех, кто застрял в большом весе и никак не может скинуть. Когда по-настоящему любишь себя - для тебя становится нормальным заботиться о своем теле и здоровье, и психика больше не будет компенсировать беспокойства сладостями. Когда себя не принимаешь, тогда может включаться программа самоуничтожения и разных зависимостей.
Другое дело, что если у тебя уже есть эта программа, то мало начать открыто показывать свой вес. Нужно также работать над глубинной установкой "Я не такой, как надо".
Но если бодипозитив приведет к нормальному отношению общества к любому весу, то уже изначально будет меньше людей с этой разрушительной программой. Правда, эту программу можно схватить не только в сфере веса. Так что, есть еще над чем работать.
Не существует не важных деталей. Нельзя выращивать тупых красивых кукол и болезненных мужиков, в надежде что из этого салата получится что-то хорошее. Получаются тупые, злобные и больные.
Одна радость для пенсионного фонда - мужики тупо не доживают до пенсии, дохнут как мухи уже после сорока.