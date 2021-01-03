10 очень красивых моделей plus-size

Она всегда мечтала быть моделью, в 13 лет она появилась на обложке Elle. Тогда она еще не была такой пышкой, однако через несколько лет она начала набирать вес. Она впала в депрессию, сидела на самых разных диетах и в конце концов агентство расторгло с ней контракт.

Искра не опустила руки. Она начала активно развивать свой Инстаграм, рассылала свои фотографии в самые разные издания и агентства и в итоге ее позвали моделью на съемки нижнего белья. С тех пор карьеры Искры, уже как Plus-size модели, стремительно пошла в гору. Она оказалась достаточно мужественной, чтобы поделиться своей непростой историей и вдохновила миллионы женщин, чтобы они перестали ненавидеть свое тело.



Она выкладывает свои снимки в Инстаграм строго без ретуши и вообще она против фотошопа. Большинство женщин на самом деле далеки от "стандартов", они питаются не капустными листами и могут иметь лишний вес.

Красота, по мнению Искры, не заключается в идеальной коже или худобе.