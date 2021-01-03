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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4489 постов • 634 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
10 очень красивых моделей plus-size

10 очень красивых моделей plus-size (21 фото)

Автор:
03 января 2021 17:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: девушки   знаменитости   красивые девушки   люди   модели   слава   фото   шоу бизнес   
11885
21
Модельный мир задает свои тренды. То нам полагается любить спортивных, то высушенных девочек Твигги, то большегрудых, то блондинок, то брюнеток. Не успеть за трендами.

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Метки: девушки   знаменитости   красивые девушки   люди   модели   слава   фото   шоу бизнес   
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138  комментариев
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16k
бат св 18 часов назад
почему жирные бабы-модели plus-size или,блть, бодипозитив
а пузатые мужЫки -просто пузатые мужЫки?

почему жирные бабы-модели plus-size или,блть, бодипозитив а пузатые мужЫки -просто пузатые мужЫки?
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4k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Толстож.. пост
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512
Александр Туманов 40 минут назад
Нечего красивого не увидел.
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5k
Летучий Мыш 42 минуты назад
Ну тут именно чтоб толстая , по моему мнению, одна. Остальные обычные женщины приятной наружности и приятных же округлостей. Лоули и Новак вообще красотки
Ну тут именно чтоб толстая , по моему мнению, одна. Остальные обычные женщины приятной наружности и приятных же округлостей. Лоули и Новак вообще красотки
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929
Mikhail K Час назад
Единственное, что их украшает, что лица не расплылись, как их ляхи. Со вторым и третьим подбородком, думаю они были бы не столь привлекательными.
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8k
Васильевна 2 часа назад
О пользе бодипозитива, но с некоторыми "но". Когда я на время избавилась от установки, что я "НЕ ТАКАЯ, КАК НАДО", у меня на это время пропала зависимость от сладкого, от которой у меня никак не получается избавиться. А тогда вообще как отрезало, и то, что раньше казалось в меру сладким и вкусным, стало казаться "фууу, каким сладким". И я тогда ощутила, что могу купить штук 10 шоколадок, и они у меня будут год лежать, а не как обычно - куплю оптом по скидке, чтобы сэкономить, и съедаю за несколько дней. А тогда прямо воротило от сладкого. Когда установка вернулась, зависимость от сладкого тоже вернулась. Кстати, я худая, но столько сладкого есть вредно, поэтому я была бы не против есть его меньше.

Так что, бодипозитив может дать глубинное ощущение, что неважно, какой у тебя вес - ты всё равно такой, как надо. И это может уменьшить количество жирных людей, и тех, кто застрял в большом весе и никак не может скинуть. Когда по-настоящему любишь себя - для тебя становится нормальным заботиться о своем теле и здоровье, и психика больше не будет компенсировать беспокойства сладостями. Когда себя не принимаешь, тогда может включаться программа самоуничтожения и разных зависимостей.
Другое дело, что если у тебя уже есть эта программа, то мало начать открыто показывать свой вес. Нужно также работать над глубинной установкой "Я не такой, как надо".

Но если бодипозитив приведет к нормальному отношению общества к любому весу, то уже изначально будет меньше людей с этой разрушительной программой. Правда, эту программу можно схватить не только в сфере веса. Так что, есть еще над чем работать.
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620
Derzkiy_xAxAlb 2 часа назад
10 очень красивых моделей plus-size
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867
Василий Кортнев 3 часа назад
"очень красивые" они, потому что молодые.
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5k
Ф Ив 5 часов назад
Мне понравилась эта фраза "они питаются не капустными листами". Так вот где собака зарыта и кто это всё раскручивает - производители фастфуда.
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252
Вася 8 часов назад
Мужик должен быть умным и сильным, а толстый он или худой - это дело десятое. А вот бабы должны быть красивы, понимая под красотой способность к вынашиванию и рождению полноценных здоровых детей и ведению домашнего хозяйства. Во время оно красивыми считались именно здоровые, дородные бабы, способные обрабатывать гектар огорода и ухаживать за домашней скотиной. Потом, в связи с расселением по городским квартирам, в моду вошли худые дамы, которых легче прокормить и места много не занимают. Все остальное - от лукавого холливуда.
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9k
paranoid Вася 9 минут назад
И вот из этой идиотской логики и рождаются потом дети, унаследовавшие все лучшее от обоих родителей. То есть жирные и тупые.
Не существует не важных деталей. Нельзя выращивать тупых красивых кукол и болезненных мужиков, в надежде что из этого салата получится что-то хорошее. Получаются тупые, злобные и больные.
Одна радость для пенсионного фонда - мужики тупо не доживают до пенсии, дохнут как мухи уже после сорока.
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17k
Vital Idol 9 часов назад
очень?! ху*ёчень....
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−74
Лейка 10 часов назад
Лучше на волнах
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5k
Bjornsson 11 часов назад
жирные коровы
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137
vova old 11 часов назад
ну с фотошопом в гламурных журналах и автор статьи будет выглядеть клёво)) просто неудобно. только представьте чуть жарко и сколько пота в складках, котрые фоTошопом убрали. а запах?, правда если у вас ковид, то вы хоть запаха не слышите
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1k
Andy Birkin 11 часов назад
Знаете, это нас пытаются убедить, что толстая женщина - это красиво, гей - это нормально, педофил - это тоже человек. А потом смотришь вокруг, а кругом одни уроды и извращенцы, только закон говорит, что урод это ты, а все эти люди вокруг нормальные. Вот это страшнее всего
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8k
Васильевна Andy Birkin 3 часа назад
Вы просто не помните, как вас когда-то убедили, что худоба - это красиво. Просто мода, не больше.
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1k
Andy Birkin Васильевна 3 часа назад
Мне с детства не нравятся толстухи. Все мои подруги, девушки и женщины были стройными.
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8k
Васильевна Andy Birkin 2 часа назад
Ну да, мне тоже. Потому, что я с раннего детства видела к ним отношение как к недолюдям. Но, допускаю, что есть какие-то врожденные предпочтения у кого-то. Но узнать, являются ли ваши предпочтения врождёнными или нет, вы сможете только тогда, когда посмотрите на толстух без мысли, что "это некрасиво, и вообще не то, что надо". Удивительно, на что способен наш ум. Мы реальности вообще не видим, а видим лишь фильтр из наших установок, мыслей, которым верим как истине. И это удивительно, как без этого фильтра реальность вдруг становится совсем другой. За две секунды! Это просто охренеть!
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8k
Васильевна Andy Birkin 2 часа назад
Просто почитайте, что в разных странах мира считается красивым... и поймете, что это всего лишь программы в наших мозгах. За редким исключением.
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Васильевна Andy Birkin Час назад
Да еще в одну эпоху красивым может считаться одно, а в другую - противоположное. В одной и той же стране. Мода.
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1k
Andy Birkin 11 часов назад
Жирные и есть жирные, как бы они это не выставляли. Не нужно никого обманывать и убеждать, что толстый - это красиво. Ни толстая женщина, ни толстый мужик - это не красиво.
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4k
Vadim 12 часов назад
10 очень красивых моделей plus-size
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3k
ишты Vadim 5 часов назад
Тот случай, когда живот торчит дальше сисек даже когда лежишь...
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40k
Соломей 12 часов назад
Смотрю говноеды во главе с говноаххтаром пытаются вытянуть говнопост из жёсткого минуса.
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19k
pssst 13 часов назад
без фотошопа все не так радужно.
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6k
Vallek pssst Полчаса назад
из 20 ракурсов только один допустимый, и с этого ракурса еще допустимую позу поймать надо!
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3k
TirAn 13 часов назад
на руках таких носить тких мало кто сможет
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4k
Артем Кощеев 13 часов назад
Уровень мастерства их фотошоперов зашкаливает
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