Как снимали фильм "Старик Хоттабыч": кадры со съемок и 14 интересных фактов о фильме

Более полувека назад на советские экраны вышел цветной фильм «Старик Хоттабыч». Мальчишки и девчонки готовы были часами стоять у дверей кинотеатров, чтобы посмотреть на то, как Волька с джинном на ковре-самолете парят в облаках.
1. История фильма "Старик Хоттабыч" началась с одноименной повести-сказки Лазаря Лагина (Лазарь Гинзбург), которая была опубликована в журнале "Пионер" в 1938 году. Чуть позже (в 1940 году) сказка "Старик Хоттабыч" вышла в виде отдельной книги.
Правда, эта книга довольно сильно отличается от того, что мы видим в будущем фильме. А все потому, что в 1955 году Лагин решил немного переработать книгу, изменив некоторых персонажей, места действия и добавив много новых глав, благодаря чему книга выросла в объеме.
И когда речь зашла об экранизации книги "Старик Хоттабыч", режиссером которой стал Геннадий Казанский, то к написанию сценария привлекли именно Лазаря Лагина, который писал сценарий на основе именно второй редакции своей книги.
2. Чтобы найти мальчика на роль Вольки Костылькова (да и других детей), ассистент режиссера посетил множество московских школ, где внимательно следил за детьми, чтобы найти необходимый типаж.
Но несмотря на то, что Алексей Литвинов подходил по типажу на роль Вольки, ему было отказано в роли, так как он плохо прошел пробы. И вот, когда Литвинов уже и думать забыл об этом, ему позвонили из студии "Ленфильм" и сообщили о том, что он получил главную роль Вольки Костылькова.
Сам Литвинов был очень рад тому ,что он снимется в фильме. Правда, съемки очень сильно повлияли на его учебу, в результате чего он сильно скатился в плане оценок, хотя до съемок Алеша был круглым отличником.
После окончания съемок фильма Алеша твердо решил, что больше не будет сниматься в кино, несмотря на то, что на него сыпалось немало предложений. Просто ему не нравилось пахать на съемочной площадке по 8 часов в день. Правда, в 1967 году он сыграл главную роль в фильме "Первомайская, дом 7", но фильм так и не вышел на экране по причине его закрытия. Ну а в 2013 году уже постаревший Литвинов снялся в эпизоде сериала "Чужой среди своих".
Сам Литвинов говорил, что из него все равно не получилось бы актера, потому что по натуре своей он технарь. А становится посредственностью в актерской среде ему не хотелось.
3. А вот с поиском актера на роль самого Хоттабыча проблем не было. В то время немалой популярностью пользовался фильм "Насреддин в Бухаре", где роль мудреца-звездочета по имени Гуссейн Гуслия сыграл актер Николай Волков (старший).
И когда Волкову предложили роль старика Хоттабыча, он внимательно прочитал сценарий и с радостью согласился сыграть джина.
4. Для того, чтобы сделать из 54-летнего Николая Волкова дряхлого старика, гримерам приходилось работать по 2 часа съемками каждый день. Для того, чтобы успеть загримироваться к началу съемок, Волкову приходилось приходить на работу в 5 утра, пока остальные актеры еще видели сны у себя дома.
5. Особенно сложно Николаю Волкову давалась сцена с поеданием эскимо. Конечно же в кадре актер поедал не настоящее мороженое, иначе у него действительно заболело горло.
Роль мороженого в фильме сыграли глазированные сырки. Но все равно приятного было мало. Дело в том, что съемки сцены с поеданием "мороженого" заняли два дня. За это время Волков съел 50 глазированных сырков, после чего ему было просто тошно смотреть на это кисломолочное лакомство. К слову, сам актер и так-то не очень любил кисломолочку, а тут ему пришлось себя пересилить.
6. Чтобы отснять сцену с висящим на потолке Волькой, актеру надевали специальный пояс с веревкой, которая пропихивалась в отверстие в потолке. С другой стороны член съемочной группы контролировал весь этот процесс.
Сам Литвинов просто ненавидел эту сцену, так как ему приходилось висеть по 40 минут в таком положении, из-за чего ему даже было трудно дышать.
7. За съемки в фильме "Старик Хоттабыч" Алеша Литвинов (Волька) получил гонорар в размере 2400 рублей, что было просто огромной суммой даже для взрослого, а уж для школьника тем более.
На полученный гонорар Алеша купил дорогой велосипед, фотоаппарат и цветной телевизор "Темп-2", которого ни у кого на районе на тот момент не было. Узнав о наличии у мальчика такого чуда техники, все соседи по коммунальной квартире сбегались, чтобы посмотреть на эту диковинку.
8. Роль Гоги-Пилюли стала единственной для юного актера Льва Ковальчука. Увидев себя во время премьерного показа фильма, он не на шутку перепугался и даже заплакал. Ему было настолько противно смотреть на себя в этом образе, что он просто выбежал из зала. Но в итоге его догнал сам режиссер Геннадий Казанский, и сказал ему, что он наоборот должен радоваться. Ведь если этот персонаж показался настолько противным, значит Лев действительно отлично сыграл Гогу.
В дальнейшем Лев Ковальчук связал свою жизнь с физикой и даже открыл собственный бизнес в этой сфере.
9. Фильм "Старик Хоттабыч" снимали в четырех городах СССР: Москве, Ленинграде, Сочи и Одессе.
Так, например, съемки эпизода с телефонными будками проходили в Ленинграде на площади Революции (ныне Троицкая площадь). Кстати, телефонных будок в этом месте никогда не было. Их поставили только на время съемки фильма.
Двор Вольки, кстати, также был снят в Ленинграде на улице Савушкина. Режиссеру потребовалась массовка и он попросил местных детишек поиграть во дворе на камеру для фона.
Ну а для полета на ковре-самолете режиссеру потребовалось высотное здание, а в Ленинграде подходящих не нашлось. Поэтому съемочная группа отправилась в Москву, где и нашла подходящее здание - 12-этажную гостиницу "Пекин". Именно на еще недостроенной крыши гостиницы и развернулись съемки сцены с ковром-самолетом.
А вот кадры со слонами были отсняты уже в Одессе, несмотря на то, что по сюжету события происходят в все в том же дворе Вольки в Ленинграде. Дело в том, что у режиссера возникла проблема с поиском слонов. Но когда он узнал, что в Одессу на гастроли приехал цирк Корниловых, то съемочная группа немедленно вылетела в Одессу.
10. Сам Алексей Литвинов имел волосы темно-русого цвета, но режиссер настоял на том, что мальчик должен быть блондином. В итоге гримерам приходилось каждую неделю красить мальчика перекисью водорода, так как со временем темные волосы мальчика вновь пробивались наружу.
И если присмотреться, то во многих моментах цвет волос мальчика несколько отличается от цвета в предыдущих сценах. Ну а в финальной сцене Волька уже заметно потемнел.
Сам актер рассказывал, что ему было неприятно, когда его красили перекисью. Он ощущал, что во время покраски в него будто втыкаются тысячи микроскопических иголочек.
Кстати, для фильма "Приключения Электроника" братьям Торсуевым (Сыроежкину и Электронику) также красили волосы перекисью водорода ,чтобы сделать из них белобрысых мальчиков.
11. Что бы отснять сцену с полетом на ковре самолете, использовалась технология типа современного хромакея, но с использованием специальной новой кинокамеры и проявочной машины. Сцену снимали на абсолютно черном фоне, а сам ковер подвешивался на таких же черных канатах. В последствии вместо этого черного фона накладывались городские кадры с высоты птичьего полета.
На тот момент это были просто потрясающие спецэффекты. Ну а для того, чтобы создать облака, в павильон напустили кучу дыма, из-за чего у актера Гены Худякова, сыгравшего Женьку, даже потекли слезы от раздражения дымом. Но режиссер счел, что это прекрасно вписывается в кадр и оставил сцену.
12. Для того, чтобы отснять сцену с "живыми" футбольными воротами, создателям сделали специальные раздвижные ворота на заказ, которые к тому же двигались по рельсам в нужный момент. Ну а сама штанга была изготовлена из резины. В нужный момент ее тянули за тросики, благодаря чему мяч залетал в ворота.
13. В СССР 50-х годов бананы были довольно редким явлением. И если вдруг эти бананы появлялись в продаже, то за ними выстраивалась огромная очередь, в которой можно было простоять по несколько часов. Но большинство советских людей даже не знали, как выглядят эти самые бананы.
В фильме же те самые зеленые бананы были ненастоящими. Художники сделали их из папье-маше и покрасили их в зеленый цвет. Дело в том, что художники тоже никогда не видели спелых желтых бананов.
14. Когда картина "Старик Хоттабыч" вышла на больших экранах в 1957 году, она тут же стала народным хитом. И несмотря на то, что это был детский фильм, его показывали не только в утренние и дневные сеансы, но и в вечерние.
В итоге, детский на первый взгляд фильм, стал настолько успешным ,что даже занял третью строчку в списке самых кассовых фильмов СССР 1957 года. Его посмотрело 40 миллионов зрителей. И во многом именно благодаря фильму "Старик Хоттабыч" в СССР стали повально снимать фильмы и сказки для детей.
Безусловно, "Старик Хоттабыч" - это просто великолепный фильм с потрясающими спецэффектами, которые давали жару даже американскому кинематографу.
Источник:
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Автор не очень в теме. На самом деле использовалась т.н. рирпроекция - хорошо отработанная на тот момент технология. Чёрный задник - на самом деле это полупрозрачный киноэкран, на который с обратной стороны в момент съёмок проецировалось кино. Таким образом два кадра объединялись в один.
Чтобы не было "задней засветки", передний план освещался очень ярко, примерно на порядок ярче свечения экрана. Побочный эффект - актёрам на съёмках рирпроекции было очень жарко от близких софитов.
Понимаешь... Ну это, вроде как мудрец. :)
Ну да, были все тупые русские варвары и бананы даже на картинках не видели
спасибо.