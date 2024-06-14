Как снимали фильм "Старик Хоттабыч": кадры со съемок и 14 интересных фактов о фильме

И когда речь зашла об экранизации книги "Старик Хоттабыч", режиссером которой стал Геннадий Казанский, то к написанию сценария привлекли именно Лазаря Лагина, который писал сценарий на основе именно второй редакции своей книги.

2. Чтобы найти мальчика на роль Вольки Костылькова (да и других детей), ассистент режиссера посетил множество московских школ, где внимательно следил за детьми, чтобы найти необходимый типаж.

Но несмотря на то, что Алексей Литвинов подходил по типажу на роль Вольки, ему было отказано в роли, так как он плохо прошел пробы. И вот, когда Литвинов уже и думать забыл об этом, ему позвонили из студии "Ленфильм" и сообщили о том, что он получил главную роль Вольки Костылькова.