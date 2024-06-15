20 безалаберных работников, которые всё сделали тяп-ляп

Вокруг нас есть люди, которые живут и работают по принципу "сойдёт и так", выполняя все дела, как можно скорее, и как придётся. Но стоит только взглянуть на результаты их “работы”, не знаешь смеяться или плакать. В этом посте вы увидите плоды труда таких торопыг, которые не очень-то и старались.