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20 безалаберных работников, которые всё сделали тяп-ляп

20 безалаберных работников, которые всё сделали тяп-ляп

Автор:
15 июня 2024 23:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Безалаберные   работники   сделали   старались   торопыги   тяп ляп   
1155
21

Вокруг нас есть люди, которые живут и работают по принципу "сойдёт и так", выполняя все дела, как можно скорее, и как придётся. Но стоит только взглянуть на результаты их “работы”, не знаешь смеяться или плакать. В этом посте вы увидите плоды труда таких торопыг, которые не очень-то и старались.

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Метки: Безалаберные   работники   сделали   старались   торопыги   тяп ляп   
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5  комментариев
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sedoisever Час назад
"В параднОЕ"?
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S__D Полминуты назад
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Гравитации нет
.

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S__D 5 минут назад
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S__D 16 минут назад
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S__D 22 минуты назад
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Качели установлены
.
Это не качели. В полукруглое ложе кладётся бревно.. Ну а дальше вы знаете. ))
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1902 поста (1845 в горячем)

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