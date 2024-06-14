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В США кролик напал на змею посреди дороги

В США кролик напал на змею посреди дороги

Автор:
14 июня 2024 07:50
Сообщество : Животные
Метки: Видео   США   в мире   животные   змея   кролик   
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В американском городе Саммервилль автомобилисты были вынуждены прервать движение из-за неожиданной помехи на дороге.

Впрочем, никто не досадовал на задержку, ведь в качестве бонуса люди получили возможность посмотреть на удивительную сценку — драку кролика и змеи. Оказывается, кролики вовсе не так пугливы, как принято о них думать. По крайне мере, этот кролик имел все шансы победить. Это поняло даже пресмыкающееся, которое со всей поспешностью пыталось уползти с места действия.

Некоторые очевидцы отметили, что в данной ситуации они сочувствуют змее. И это несмотря на то, что обычно кролики кажутся куда более милыми созданиями, чем змеи. Собственно, результат драки остался неизвестным, но добросердечные люди от души пожелали змее спастись от своего недоброго оппонента.

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Метки: Видео   США   в мире   животные   змея   кролик   
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Bastard Fat 4 минуты назад
Саша-Кролик
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mindflixx
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