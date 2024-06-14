В США кролик напал на змею посреди дороги

Впрочем, никто не досадовал на задержку, ведь в качестве бонуса люди получили возможность посмотреть на удивительную сценку — драку кролика и змеи. Оказывается, кролики вовсе не так пугливы, как принято о них думать. По крайне мере, этот кролик имел все шансы победить. Это поняло даже пресмыкающееся, которое со всей поспешностью пыталось уползти с места действия.