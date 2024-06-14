Самый быстрый в мире карт выставили на продажу за 15 000 $

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В США выставили на продажу карт с двумя реактивными двигателями, который в 2021 году был внесён в Книгу рекордов Гиннесса как быстрейшее в мире транспортное средство подобного типа.
Рекорд был поставлен в октябре 2021 года и, как утверждает продавец, до сих пор не побит. На минималистичном «суперкаре» его создатель смог разогнаться до скорости 184,41 км/ч.
Технических характеристик карта продавец не уточняет, хотя известна применённая модель двигателей — Kingtech k450g4. Они закреплены на специально спроектированном подвесе, который в свою очередь крепится к раме, лежащей в основе конструкции карта. Ракетомобиль также оснащён несколькими аэродинамическими обтекателями и дополнительными приборами. По некоторым данным, на создание карта и подготовку к рекорду ушло около полутора лет.
Покупателю необычного транспорта продавец предложит ещё и двухколёсный скутер, также подготовленный для установки тех же самых реактивных двигателей. Его стоимость не афишируется.
Технических характеристик карта продавец не уточняет, хотя известна применённая модель двигателей — Kingtech k450g4. Они закреплены на специально спроектированном подвесе, который в свою очередь крепится к раме, лежащей в основе конструкции карта. Ракетомобиль также оснащён несколькими аэродинамическими обтекателями и дополнительными приборами. По некоторым данным, на создание карта и подготовку к рекорду ушло около полутора лет.
Покупателю необычного транспорта продавец предложит ещё и двухколёсный скутер, также подготовленный для установки тех же самых реактивных двигателей. Его стоимость не афишируется.
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