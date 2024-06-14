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Самый быстрый в мире карт выставили на продажу за 15 000 $

Самый быстрый в мире карт выставили на продажу за 15 000 $

Автор:
14 июня 2024 14:40
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   карт   картинг   машина   рекорд   рекорд Гиннеса   
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В США выставили на продажу карт с двумя реактивными двигателями, который в 2021 году был внесён в Книгу рекордов Гиннесса как быстрейшее в мире транспортное средство подобного типа.
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Метки: Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   карт   картинг   машина   рекорд   рекорд Гиннеса   
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2  комментария
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64k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
читал про нелегальные картинг гонки в париже, там до 250 км разгоняли.
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51
Гоме́р Час назад
На фуя 184 КМ/Ч, я с сыном иногда катаюсь и 60 хватает, там нужно в повороты входить главное.
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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