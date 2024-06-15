В Турции арестовали абитуриента, который использовал ChatGPT на вступительном экзамене

Хитромудрого турка спалили прямо за списыванием и тут же передали на руки полиции.
В юго-западной турецкой провинции Испарта экзаменаторы уличили абитуриента в нечестной игре. Парень серьёзно подготовился к вступительному испытанию, но что-то пошло не так.
Во время экзамена преподаватели заметили подозрительное поведение абитуриента и вызвали полицию. Выяснилось, что будущий студент сканировал вопросы с помощью кнопочной камеры, замаскированной под пуговицу рубашки, которая затем передавала информацию ИИ. Программное обеспечение генерировало правильные ответы, которые студент получал через наушник.
Полицейский продемонстрировал принцип работы всей этой системы.
Позже полицейский продемонстрировал принцип работы всей этой системы
Правоохранители сообщили, что абитуриент продумал практически всё. Помимо камеры, он сумел разместить в кроссовке интернет-модем для подключения к нейронке и маленький наушник на плече. Однако опытных преподавателей обмануть не сумел.
Сообщается, что абитуриент до суда взят под стражу. Также был задержан еще один человек, который помогал находчивому мошеннику. Т.к. мошенничество при поступлении в вуз в Турции является серьёзным правонарушением, молодому и изобретательному человеку может грозить тюремный срок.
А вот российский студент написал диплом при помощи чат-бота ChatGPT. Нейросеть сгенерировала 60 страниц работы, а также введение, анализ, заключение и ссылки на литературу. Защита диплома прошла успешно, и после обнародования этой истории выпускнику Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александру Жадану предложили работу в «М.Видео». И сейчас он занимает в компании должность нейросетолога, который занимается написанием материалов с помощью чат-бота от OpenAI и генерированием иллюстраций через Midjourney.
Источник:
- Сесть в угол и поплакать: американка создала в родном университете "шкаф для рыданий"
- Блогера-лихача арестовали на 11 суток после публикации видео с нарушениями правил ПДД
- После обращения к Путину суд Москвы отменил арест учёному-гидрологу, задержанному из-за ошибки искусственного интеллекта
- В подмосковном лесу накрыли подпольный БДСМ-фестиваль
- В Перу президенту объявили импичмент и задержали. Главой государства стала женщина