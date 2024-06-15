FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Мошенничество 213 постов • 33 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Мошенничество
В Турции арестовали абитуриента, который использовал ChatGPT на вступительном экзамене

В Турции арестовали абитуриента, который использовал ChatGPT на вступительном экзамене

Автор:
15 июня 2024 21:29
Сообщество : Мошенничество
Метки: Ynews   Абитуриент   Видео   ИИ   Искусственный интеллект   Турция   арест   университет   экзамен   
1412
3
1

Хитромудрого турка спалили прямо за списыванием и тут же передали на руки полиции.

В юго-западной турецкой провинции Испарта экзаменаторы уличили абитуриента в нечестной игре. Парень серьёзно подготовился к вступительному испытанию, но что-то пошло не так.


Во время экзамена преподаватели заметили подозрительное поведение абитуриента и вызвали полицию. Выяснилось, что будущий студент сканировал вопросы с помощью кнопочной камеры, замаскированной под пуговицу рубашки, которая затем передавала информацию ИИ. Программное обеспечение генерировало правильные ответы, которые студент получал через наушник.


Полицейский продемонстрировал принцип работы всей этой системы.

Позже полицейский продемонстрировал принцип работы всей этой системы


Правоохранители сообщили, что абитуриент продумал практически всё. Помимо камеры, он сумел разместить в кроссовке интернет-модем для подключения к нейронке и маленький наушник на плече. Однако опытных преподавателей обмануть не сумел.



Сообщается, что абитуриент до суда взят под стражу. Также был задержан еще один человек, который помогал находчивому мошеннику. Т.к. мошенничество при поступлении в вуз в Турции является серьёзным правонарушением, молодому и изобретательному человеку может грозить тюремный срок.


А вот российский студент написал диплом при помощи чат-бота ChatGPT. Нейросеть сгенерировала 60 страниц работы, а также введение, анализ, заключение и ссылки на литературу. Защита диплома прошла успешно, и после обнародования этой истории выпускнику Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александру Жадану предложили работу в «М.Видео». И сейчас он занимает в компании должность нейросетолога, который занимается написанием материалов с помощью чат-бота от OpenAI и генерированием иллюстраций через Midjourney.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мошенничество"
Метки: Ynews   Абитуриент   Видео   ИИ   Искусственный интеллект   Турция   арест   университет   экзамен   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Гомерчик 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Павел 14 минут назад
Теперь дети вообще не смогут читать и анализировать, если разрешат ИИ для написания работ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2216 постов (2204 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

253438



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Режим ожидания
Режим ожидания
Вспомнить СССР: красивые и естественные девушки того времени
Вспомнить СССР: красивые и естественные девушки того времени
Набирающие популярность в сообществах
Самый выдающийся житель острова Сааремаа
Самый выдающийся житель острова Сааремаа
Вопросы инспектора ГАИ, на которые водитель может смело не отвечать
Вопросы инспектора ГАИ, на которые водитель может смело не отвечать
Футуристичный электровнедорожник Skye показали вживую (3 фото)
Футуристичный электровнедорожник Skye показали вживую (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#люди#автомобили#интересно#КИтай#факты#США#кошка#Прикол#съемка
#фото#машина#полиция#история#фильм#кино#ДТП#Автовсячина#криминал#роль
#животные#автомир#конфликт#Юмор#дети#новости#авто аварии#аварии#Москва#милота
Вперед за призами! Вперед за призами! Блогера-лихача арестовали на 11 суток после публикации видео с нарушениями правил ПДД Блогера-лихача арестовали на 11 суток после публикации видео с нарушениями правил ПДД Актёра сериала "Слово пацана" арестовали по подозрению в убийстве 2011 года Актёра сериала "Слово пацана" арестовали по подозрению в убийстве 2011 года После обращения к Путину суд Москвы отменил арест учёному-гидрологу, задержанному из-за ошибки искусственного интеллекта После обращения к Путину суд Москвы отменил арест учёному-гидрологу, задержанному из-за ошибки... В подмосковном лесу накрыли подпольный БДСМ-фестиваль В подмосковном лесу накрыли подпольный БДСМ-фестиваль В Перу президенту объявили импичмент и задержали. Главой государства стала женщина В Перу президенту объявили импичмент и задержали. Главой государства стала женщина

На что жалуетесь?

Вернуться