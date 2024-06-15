В Турции арестовали абитуриента, который использовал ChatGPT на вступительном экзамене

Сообщается, что абитуриент до суда взят под стражу. Также был задержан еще один человек, который помогал находчивому мошеннику. Т.к. мошенничество при поступлении в вуз в Турции является серьёзным правонарушением, молодому и изобретательному человеку может грозить тюремный срок.

А вот российский студент написал диплом при помощи чат-бота ChatGPT. Нейросеть сгенерировала 60 страниц работы, а также введение, анализ, заключение и ссылки на литературу. Защита диплома прошла успешно, и после обнародования этой истории выпускнику Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александру Жадану предложили работу в «М.Видео». И сейчас он занимает в компании должность нейросетолога, который занимается написанием материалов с помощью чат-бота от OpenAI и генерированием иллюстраций через Midjourney.