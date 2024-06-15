МОК опубликовал список допущенных до Олимпиады спортсменов из РФ и Белоруссии

Возможно, это не окончательное решение, т.к. публикация затрагивает только пять видов спорта — велошоссе, прыжки на батуте, тхэквондо, тяжелую атлетику и спортивную борьбу. Хотя уже по этим спискам возникают вопросы, хотя бы потому, что ни один тхэквондист не был допущен . Также интересно, будут ли добавлены в перечень дзюдоисты и теннисисты, гребцы на байдарках и каноэ.



