МОК опубликовал список допущенных до Олимпиады спортсменов из РФ и Белоруссии

В нейтральном статусе на Играх в Париже смогут выступить 14 россиян и 11 белорусов.
Олимпийские Игры в Париже все ближе, и МОК обнародовал списки спортсменов из России и Белоруссии, которые смогут принять в них участие в нейтральном статусе.
Возможно, это не окончательное решение, т.к. публикация затрагивает только пять видов спорта — велошоссе, прыжки на батуте, тхэквондо, тяжелую атлетику и спортивную борьбу. Хотя уже по этим спискам возникают вопросы, хотя бы потому, что ни один тхэквондист не был допущен . Также интересно, будут ли добавлены в перечень дзюдоисты и теннисисты, гребцы на байдарках и каноэ.
На Игры смогут поехать, если захотят, следующие спортсмены:
Велошоссе
Россия: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов.
Белоруссия: Анна Терех.
Прыжки на батуте
Россия: Анжела Бладцева.
Белоруссия: Иван Литвинович, Виолетта Бордиловская.
Тяжелая атлетика
Белоруссия: Сюзанна Володько, Евгений Тихонцов.
Вольная борьба
Россия: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев.
Белоруссия: Егор Акулич, Владислав Козлов.
Греко-римская борьба
Россия: Магомед Муртазалиев.
Белоруссия: Абубакар Хаслаханов, Дмитрий Зарубский.
Женская борьба
Россия: Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова.
Белоруссия: Виолетта Ребикова, Кристина Сазыкина.
Известно, допущенные до участия в ОИ спортсмены не смогут присутствовать на церемонии открытия Олимпиады, но подписывать каких-либо документов, обозначающих политическую позицию, от них не потребуется.
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легко сказать "а я бы не поехал!!", сказать легко, а смотреть как единственная в твоей карьере олимпиада проходит мимо... я не оправдываю тех кто поедет, нет. но и судить их не буду.
и, да, для медленных умом и быстрых суждениями: меня два раза звали, в пендостан и гейропу, на всё готовое. я не поехал.
попробуй лет 15 готовиться, выкладываться по полной, через боль, через немогу...
а потом узнать, что всё впустую, ты пролетел, причём твоей вины в этом никакой вообще.
не слыхал: "не судите, да не судимы будете"?