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МОК опубликовал список допущенных до Олимпиады спортсменов из РФ и Белоруссии

МОК опубликовал список допущенных до Олимпиады спортсменов из РФ и Белоруссии

Автор:
15 июня 2024 22:55
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   Международный Олимпийский Комитет   Олимпиада-2024   мок   нейтральный статус   спортсмены   участие в Олимпиаде   
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В нейтральном статусе на Играх в Париже смогут выступить 14 россиян и 11 белорусов.

Олимпийские Игры в Париже все ближе, и МОК обнародовал списки спортсменов из России и Белоруссии, которые смогут принять в них участие в нейтральном статусе.


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Возможно, это не окончательное решение, т.к. публикация затрагивает только пять видов спорта — велошоссе, прыжки на батуте, тхэквондо, тяжелую атлетику и спортивную борьбу. Хотя уже по этим спискам возникают вопросы, хотя бы потому, что ни один тхэквондист не был допущен . Также интересно, будут ли добавлены в перечень дзюдоисты и теннисисты, гребцы на байдарках и каноэ.


На Игры смогут поехать, если захотят, следующие спортсмены:


Велошоссе

Россия: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов.

Белоруссия: Анна Терех.

Прыжки на батуте

Россия: Анжела Бладцева.

Белоруссия: Иван Литвинович, Виолетта Бордиловская.

Тяжелая атлетика

Белоруссия: Сюзанна Володько, Евгений Тихонцов.

Вольная борьба

Россия: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев.

Белоруссия: Егор Акулич, Владислав Козлов.

Греко-римская борьба

Россия: Магомед Муртазалиев.

Белоруссия: Абубакар Хаслаханов, Дмитрий Зарубский.

Женская борьба

Россия: Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова.

Белоруссия: Виолетта Ребикова, Кристина Сазыкина.


Известно, допущенные до участия в ОИ спортсмены не смогут присутствовать на церемонии открытия Олимпиады, но подписывать каких-либо документов, обозначающих политическую позицию, от них не потребуется.

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Метки: Ynews   Международный Олимпийский Комитет   Олимпиада-2024   мок   нейтральный статус   спортсмены   участие в Олимпиаде   
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14  комментариев
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5k
Fishki_surfer 2 часа назад
Цаки надели?
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2k
Hans 18 минут назад
Какие нафиг независимые спортсмены и белые флаги?! Или под государственным флагом или бойкот игр. Я не понимаю как такое вообще возможно. Спортсмены тренируются за счёт государства и соответственно обязаны выступать за государство и под флагом государства. Если спортсмен каким-то чудом сам весь такой независимый, сам себя от А до Я спонсировал - ок, имеешь право выступать под каким угодно флагом хоть где, но таких нету. Следовательно нет в самом государстве уважения к себе раз позволяют себя унижать.
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105
Аврашалом Маркович Полчаса назад
Теперь только или с щитом или на щите. Или медаль или иногент-националпредатель. Или кремль и бмв 001 или кича.
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33
*вший Аврашалом Маркович Полчаса назад
Думаете, если приедут с медалями, то мы их должны поздравлять?
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105
Аврашалом Маркович *вший 22 минуты назад
Мы - нет, но сверху какие-то плюшки, думаю, будут. На всякий случай.
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8k
S__D 47 минут назад
Бомжи.
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34k
Ashabad 50 минут назад
Запомнить всех. И если поедут - лишить государственной поддержки.
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7k
hhwost Час назад
жизнь спортсмена высшей лиги коротка. 3-5, край 10 лет и всё. не нам их судить, есличо.
легко сказать "а я бы не поехал!!", сказать легко, а смотреть как единственная в твоей карьере олимпиада проходит мимо... я не оправдываю тех кто поедет, нет. но и судить их не буду.
и, да, для медленных умом и быстрых суждениями: меня два раза звали, в пендостан и гейропу, на всё готовое. я не поехал.
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191
Иван Сивиркин hhwost 43 минуты назад
Да судейство все равно предвзятое будет большого смысла нет ехать. Будут цепляться за любые ошибки, за любую мелочь, которую другим спортсменам простили б
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2216 постов (2204 в горячем)

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