Бывшую солистку Little Big нашли мёртвой

Анна Кастельянос (Анна Каст) была участницей группы Little Big, организатором мероприятий и татуировщицей. Её тело обнаружили волонтёры, которые навещали артистку в Питере.
В Санкт-Петербурге волонтёры обнаружили тело артистки в её собственной квартире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Тело 39-летней Анны Кастельянос было найдено в квартире дома на Рыбацком проспекте. У Кастельянос была третья группа инвалидности и, по предварительным данным, ее смерть не является насильственной.", – уточнил источник.
Причиной смерти стала сердечная недостаточность, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на предварительные данные.
Помимо музыкальной карьеры, Кастельянос вела мероприятия и снималась в кино.
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Не знаком с её творчеством.
Пусть покоится с миром.