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Бывшую солистку Little Big нашли мёртвой

Бывшую солистку Little Big нашли мёртвой (4 фото)

Автор:
01 марта 2021 14:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: девушки   знаменитость   интересное   смерть   убийство   фото   шоу бизнес   
3008
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Анна Кастельянос (Анна Каст) была участницей группы Little Big, организатором мероприятий и татуировщицей. Её тело обнаружили волонтёры, которые навещали артистку в Питере.

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Метки: девушки   знаменитость   интересное   смерть   убийство   фото   шоу бизнес   
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211
bylbatarasich 2 часа назад
помню...милашка
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713
Шурман 2 минуты назад
Самое классное в этом клипе это Епанный Эстонец :)
Ссылка www.youtube.com
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41k
Митрий Час назад
Ну хоть целая.
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16k
Ego sum qui sum Митрий 52 минуты назад
Да уж, Питер все таки
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158
Chaim Kushnir 2 часа назад
ну уж... Человек смертен. Соболезнования родным. Девушке - в добрый путь.
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2k
leto2016 Chaim Kushnir Час назад
плюсов не хочу не ставьте ни кто. но я напишу т.к. вспомнил классика : "... внезапно смертен.."
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45k
Albert GER 2 часа назад
39лет для карлика - это очень солидный возраст.
Не знаком с её творчеством.
Пусть покоится с миром.
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16k
nobody® Albert GER Час назад
Конкретно по её виду недуга в вики пишут, что живут на 10 лет меньше среднего. Рано ушла
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