Штатному ретушеру конкурса "Мисс Вселенная" в трудолюбии не откажешь. Все фото девушек обработаны на 150% . Вот и с этим снимком 25-летней Блэрты дизайнер переусердствовал настолько, что практически лишил девушку глаз. Макияж есть, а вот глаза разглядеть довольно сложно.

Эта участница из Косово в нынешнем году оканчивает университет и станет дипломированным архитектором. Еще Блэрта запускает собственную линию средства для ухода за волосами.