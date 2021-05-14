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"А это точно конкурс красоты?": участницы "Мисс Вселенная", внешность которых вызывает много вопросов

"А это точно конкурс красоты?": участницы "Мисс Вселенная", внешность которых вызывает много вопросов (21 фото)

Автор:
14 мая 2021 09:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Instagram   miss universe   внешность   девушки   конкурс красоты   мисс вселенная   модели   шоу бизнес   
3767
21
Если еще лет десять назад назад для этого престижного конкурса проводился жесткий отбор, и каждая девушка была исключительной красавицей, теперь все иначе. Такое впечатление, что тенденции инклюзивности и толерантности добрались и сюда, иначе как объяснить нестандартную внешность некоторых участниц?
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Метки: Instagram   miss universe   внешность   девушки   конкурс красоты   мисс вселенная   модели   шоу бизнес   
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24  комментария
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5k
Regerald 2 часа назад
Если в спорте запрещён допинг, почему в таких конкурсах разрешают тонну косметики, не говоря уже о пластических операциях?
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10k
Дядя Саша Минуту назад
Трансгендера выберут, 100% инфа.
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1k
АлексЮстасу 4 минуты назад
А точно это с конкурса красоты? Я уверен, что это с конкурса уродцев, например, или как-то может еще такое искусство называется. Вообще интересно, сколько мужчин любят такие лица? Думаю, что с таким фейсом живут только инста-ляди и ляди с низкой социальной ответственностью и прочие захребетницы, такие, как недавно фоткались в Эмиратах на балконе. Нормальному мужчине нужна нормальная женщина с человеческим лицом, а не с маской Барби, если он сам не Кен.
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1k
antipups1 7 минут назад
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61
gloomy old fart 12 минут назад
Неужели, действительно, есть люди, которым все эти конкурсы не похрен?
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543
Питер Крузо 13 минут назад
крокодилицы
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495
Степан Матвеев 23 минуты назад
ВДПХ Выставка Достижений Пластической Хирургии.
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1k
Matrix 24 минуты назад
Вот может мне кто-нибудь объяснить откуда взялась мода на такие губы-сосиски. Первоисточник какой?
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18k
Will2006 Полчаса назад
У меня есть знакомая деффчонка, очень похожая на эту.
Надо ей подкинуть мыслю, чтобы на "миссис мира" записалась

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1
banderoll Полчаса назад
это мисс отсос ...
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12k
Alex Ato Полчаса назад
Рептилоиды среди нас, а он предупреждал
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487k
Winner56 Полчаса назад
Мисс вселенная же, чего вы хотите... Еще вон чего скоро участвовать будут:
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1k
lerich 37 минут назад
Да ладно придираться. Можно подумать каждый критик ежедневно трахает Мону Лизу.
Как говорится, не бывает не красивых женщин - бывает мало водки. А если еще и даст, то вообще будет мисс совершенство
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−1
Алексей 40 минут назад
Сопьёшся с такими " красавицами"! Походу критерий выбора один - фемка? Добро пожаловать!
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1k
Incognito 2 часа назад
А чего же мисс Россию не показал автор?! Там тоже тонны фотошопа и пластики, но типа "своё" не хаим? Ну ну...
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1
Кирилл Артумов 2 часа назад
осталось два дня
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33k
Антон 2 часа назад
Это не конкурс красоты, а конкурс бабла, пластических хирургов и фотошопа. В общем муть полная.
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663
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Скоро туда можно будет куклу надувную отправлять.
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44k
zloykoyot 2 часа назад
Каков конкурс, таковы и участницы. В большинстве своём либо феминистки, либо изнасилованные. Но победит, естественно, изнасилованная феминистка. Но это всё херня. Сейчас на олимпиаде обкатают и начнут орать почему на конкурс не пускают трансвеститов и прочих заднеприводных.
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22k
Батончик с маком 2 часа назад
Походу там не меньше половины трансформеры.
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5
Vladson 2 часа назад
Никогда там не было отбора по внешности, это всегда был есть и будет конкурс бабла.
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