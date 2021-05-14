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Если еще лет десять назад назад для этого престижного конкурса проводился жесткий отбор, и каждая девушка была исключительной красавицей, теперь все иначе. Такое впечатление, что тенденции инклюзивности и толерантности добрались и сюда, иначе как объяснить нестандартную внешность некоторых участниц?
Больше разнообразия! Наверное, именно под таким девизом теперь проходят конкурсы красоты в разных странах, а нестандартные победительницы этих соревнований после пытаются завоевать корону самой красивой девушки Вселенной. Только посмотрите на некоторых участниц, которые будут бороться за титул MISS UNIVERSE! Внешность некоторых не спасает даже волшебный фотошоп и куча фильтров - фото из обычной жизни красавиц помогает увидеть их с иной стороны.
1. Vanessa Castro Guillén, Парагвай
28-летняя участница конкурса живёт в Каакупе, работает архитектором. Ванессе близки идеи фемини-зма. Во всяком случае, она надеется в будущем помогать женщинам, которые мечтают построить карьеру в традиционно мужских профессиях. Первое фото - из ее карточки-визитки с сайта MISS UNIVERSE, второе - из личного Инстаграм участницы.
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2. Chelsea Tayui, Республика Гана
Челси Тайуи 25 лет. Она закончила университет Де Поля по специальности "Коммуникации и СМИ". Челси работает директором по связям с общественностью в местной НКО KJM Foundation.
Так Челси выглядит в обычной жизни
3. Radinela Chusheva, Болгария
Кажется, в Болгарии все еще в ходу огромные губы, сообщающие девушкам вид "жертвы фотошопа" 24/7. Радинела Чушева - бывшая художественная гимнастка и профессиональная танцовщица. В 2019 году девушка окончила факультет журналистики в Университете национальной и мировой экономики, получив степень бакалавра, а сейчас учится на другом факультете, постигая маркетинг.
Фото из личного архива Инстаграм этой болгарской участницы конкурса проходят под девизом "хороших губ должно быть много!"
Фото из личного архива Инстаграм этой болгарской участницы конкурса проходят под девизом "хороших губ должно быть много!"
4. Paula Mehmetukaj, Албания
Пауле Мехметукай 23 года. Она волонтер Красного Креста, а еще основательница благотворительного фонда. О своей любви к пластическим операциям девушка не сообщает, но это и не нужно - все видно невооруженным взглядом.
Все свои фото в Инстаграм Паула тщательно ретуширует - глядя на некоторые, и вовсе сомневаешься, она ли это.
5. Elísabet Hulda, Исландия
22-летняя участница конкурса из Исландии обладает весьма нестандартной внешностью. Девушка очень любит путешествовать, и мечтает создать платформу, которая поможет образовательному процессу и станет основой для мультикультурного общения людей со всей планеты.
6. Blerta Veseli, Косово
Штатному ретушеру конкурса "Мисс Вселенная" в трудолюбии не откажешь. Все фото девушек обработаны на 150% . Вот и с этим снимком 25-летней Блэрты дизайнер переусердствовал настолько, что практически лишил девушку глаз. Макияж есть, а вот глаза разглядеть довольно сложно.
Эта участница из Косово в нынешнем году оканчивает университет и станет дипломированным архитектором. Еще Блэрта запускает собственную линию средства для ухода за волосами.
Эта участница из Косово в нынешнем году оканчивает университет и станет дипломированным архитектором. Еще Блэрта запускает собственную линию средства для ухода за волосами.
7. Aisha Tochigi, Япония
Да, да, это участница представляет Японию. 25-летняя уроженка Ганы с 7 лет живет в Японии и теперь официально является самой красивой девушкой этой страны. Как к ганке вопросов к Аише нет. "Но неужели в Японии не нашлось симпатичных девушек с традиционной внешностью", - недоумевают в соцсетях.
8. Mariah Tibbetts, Каймановы острова
27-летняя участница конкурса стала самой красивой девушкой на Каймановых островах. В соцсетях этому выбору жюри, мягко говоря, были удивлены. Тиббетс - волонтер и феминистка, она надеется, что участие в конкурсе поможет ей еще лучше и больше преуспеть в деле расширения прав и возможностей женщин.
9. Hillary-Ann Williams, Барбадос
25-летняя жительница Барбадоса, как следует из визитки на сайте "Мисс Вселенная", пережила гендерное насилие, и теперь сделала идеей своей жизни рассказывать об этой проблеме на всех публичных площадках в реальной жизни,и в Сети.
10. Тест на внимательность: найди разницу
А это еще две участницы конкурса красоты. Симпатичные девушки, но практически одинаковые. Слева - участница из Израиля, Техила Леви, справа - итальянка Вивиана Виззини.
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Надо ей подкинуть мыслю, чтобы на "миссис мира" записалась
Как говорится, не бывает не красивых женщин - бывает мало водки. А если еще и даст, то вообще будет мисс совершенство