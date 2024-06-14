FISHKINET
Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 507 постов • 245 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Видео > Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Мужчина не смог найти вход в новой палатке

Мужчина не смог найти вход в новой палатке

Автор:
14 июня 2024 11:26
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   вход   палатка   
1921
1
1

Мужчина купил небольшую палатку на маркетплейсе за две с половиной тысячи рублей. каково же было удивление героя видео, когда в ней не оказалось входа.

"В окно нырять что ли?"

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Рыбалка, походы, активный отдых на природе"
Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   вход   палатка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Alex Час назад
Ну, чуваку просто "повезло" :) палатку изготовили из двух половинок с окнами, значит у кого-то должна быть палатка с двумя дверями. (там у палатки с одной стороны окно должно быть, с другой дверь).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
GROMOZEKA 12 минут назад
Суля по окошку, это палатка размера S.
Мужику надо поменять на 3 XL.
Тогда норм будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Graboid Час назад
открываешь нижний люк и надеваешь на себя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Умница-красавица Час назад
Пусть стаканы еще проверит. Наверняка, горлышко запаяно, а дна нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
CAIIIKA1908 Час назад
Там снизу открывается вроде
Роешь подкоп и заползаешь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3746 постов (3705 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

737776



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
"Хорошо, что не на поверхности плавает": 60 ученых погрузились в бездну океана и нашли поразительные живые организмы
"Хорошо, что не на поверхности плавает": 60 ученых погрузились в бездну океана и нашли...
Набирающие популярность в сообществах
Жителям Сингапура снова резрешат содержать кошек в квартирах
Жителям Сингапура снова резрешат содержать кошек в квартирах
Коубы
Коубы
Футуристичный электровнедорожник Skye показали вживую (3 фото)
Футуристичный электровнедорожник Skye показали вживую (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#люди#автомобили#Прикол#авто аварии#США#КИтай#СССР#полиция#маразм
#фото#машина#история#ДТП#аварии#позитив#кошка#собака#дети#съемка
#животные#автомир#интересно#Юмор#кино#новости#конфликт#улыбнуло#Россия#Москва
Футуристичный электровнедорожник Skye показали вживую (3 фото) Футуристичный электровнедорожник Skye показали вживую (3 фото) Почему мужчины живут меньше женщин Почему мужчины живут меньше женщин Настоящая причина вымирания динозавров Настоящая причина вымирания динозавров Очень навязчивый новый друг Очень навязчивый новый друг Бельгийская хвостатая ПВО Бельгийская хвостатая ПВО Забавная реакция ребёнка на пиццу Забавная реакция ребёнка на пиццу

На что жалуетесь?

Вернуться