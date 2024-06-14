Мужчина не смог найти вход в новой палатке

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Мужчина купил небольшую палатку на маркетплейсе за две с половиной тысячи рублей. каково же было удивление героя видео, когда в ней не оказалось входа.
"В окно нырять что ли?"
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
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Мужику надо поменять на 3 XL.
Тогда норм будет
Роешь подкоп и заползаешь