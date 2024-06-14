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Переполненные парковки с непроданными электрокарами Tesla видно из космоса

Переполненные парковки с непроданными электрокарами Tesla видно из космоса

Автор:
14 июня 2024 13:35
Сообщество : Автомир
Метки: Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
1104
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Парковки в районе техасского завода Tesla забиты электромобилями, тогда как осенью прошлого года часть этой территории была пуста. Предполагается, что к затовариванию привёл спад на рынке электротранспорта.

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Метки: Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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2  комментария
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Михаил Час назад
Вот вот продажи попрут, пошлину же на китайские электрички взвинтили, распродадут все теслы.
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22k
Mike Miller 10 минут назад
Спада на рынке электротранспорта нет никакого. Просто Тесла проигрывает конкуренцию.
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Добрый Бабайка
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