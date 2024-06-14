Переполненные парковки с непроданными электрокарами Tesla видно из космоса

Издание сравнило спутниковые снимки завода Tesla в Техасе за нынешний март и октябрь 2023 года, придя к выводу о резком росте складских запасов фирмы. Согласно официальному отчёту Tesla о деятельности за I квартал 2024 года, компания, собрав 433,3 тысячи электрокаров, продать смогла только 386,8 тысячи. По всей видимости, на парковках вокруг предприятия хранится часть нереализованных 46,5 тысячи машин.



Один из топ-менеджеров Tesla тогда выступал с прогнозом, что во втором квартале ситуация улучшится и спрос на электромобили должен восстановиться. Тем не менее в начале мая сообщалось, что, к примеру, в Китае продажи Tesla снижаются даже на фоне общего роста этого рыночного сегмента.



Tesla сейчас реализует глобальную кампанию по сокращению штатов ради снижения операционных расходов. Сотрудников увольняют по всему миру, а конечной целью фирмы является сокращение примерно на 10%. При этом часть уволенных, включая руководителей подразделения Supercharger, фирма уже успела пригласить обратно.