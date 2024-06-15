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В Шотландии работник магазина голыми руками обезвредил грабителя с пистолетом

В Шотландии работник магазина голыми руками обезвредил грабителя с пистолетом

Автор:
15 июня 2024 09:44
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   в мире   грабитель   пистолет   продавщица   шотландия   
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В шотландском Данфермлине работник магазина Боб рискнул жизнью, когда грабитель наставил пистолет на продавщицу. Парень перепрыгнул через стойку и схватился с преступником, не зная, что пистолет был пневматическим.

Другие сотрудники магазина также набросились на грабителя. Одна из сотрудниц, впечатленная поступком Боба, организовала сбор благодарностей для него, подчеркнув, что не все герои носят плащи, а Бобу нужен новый килт.

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Метки: Видео   в мире   грабитель   пистолет   продавщица   шотландия   
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1  комментарий
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Горожанин 48 минут назад
Вот это мужской поступок. Реально ценой своей жизни целенаправленно для себя спасал девушку. Вот это не трусливый и ущербный нетерпила, а настоящий смелый и реальный мужик.
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1581 пост (1538 в горячем)

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