В Шотландии работник магазина голыми руками обезвредил грабителя с пистолетом

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В шотландском Данфермлине работник магазина Боб рискнул жизнью, когда грабитель наставил пистолет на продавщицу. Парень перепрыгнул через стойку и схватился с преступником, не зная, что пистолет был пневматическим.
Другие сотрудники магазина также набросились на грабителя. Одна из сотрудниц, впечатленная поступком Боба, организовала сбор благодарностей для него, подчеркнув, что не все герои носят плащи, а Бобу нужен новый килт.
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