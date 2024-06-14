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10-летний ребёнок на самокате попал под машину

10-летний ребёнок на самокате попал под машину

Автор:
14 июня 2024 08:18
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дети   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   самокат   
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В Люберцах на Смирновской улице 10-летний ребёнок на самокате пытался пересечь дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попал под колеса Кадиллака. С травмами мальчика доставили в больницу.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дети   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   самокат   
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16  комментариев
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3k
Жирный бот 2 часа назад
Не, ну ребенок конечно неправ, но у водилы, видя что в соседнем ряду остановились, никакой мысли в голове не возникло?
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11k
Zhora 39 секунд назад
Водитель Кадиллака - мyдaк. Машина в соседней полосе остановилась перед пешеходным переходом, что нужно сделать? Конечно же, педаль в пол! Она же просто так остановилась - наверное он так рассуждал. Или вообще никак не рассуждал. А знаки, разметка, "лежачий полицейский" - это ему просто для красоты.
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7k
satra 22 минуты назад
Лежачий полицейский, пешеходный переход - всё говорило о том, что надо снизить скорость.
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2k
portroy 48 минут назад
Ну тут все очевидно - сбитый пешеход(да, да ребенок на обычном самокате - это пешеход) на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель в тюрьму до 3-х лет, если там средний вред, а там скорее всего он есть.
Всем водителям на заметку - если поток тормозит перед переходом или перекрестком - правильное решение тоже снизить скорость, вплоть до полной остановки, пока перекресток/переход не будет вами ПОЛНОСТЬЮ виден.
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7k
heta 54 минуты назад
Обычно так ошибаются неопытные водители. Или необучаемые, которым по идее вообще нельзя за руль. Это же один из базовый навыков безопасности - если попутно идущая машина останавливается или снижает скорость без видимых причин, значит её водитель видит эти причины и стоит перестраховаться, тоже снизив скорость.
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25
Роман ___ 55 минут назад
ни ребёнка, ни водятла не жаль, тем более самокат.
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Дальнобой
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