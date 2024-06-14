10-летний ребёнок на самокате попал под машину

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В Люберцах на Смирновской улице 10-летний ребёнок на самокате пытался пересечь дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попал под колеса Кадиллака. С травмами мальчика доставили в больницу.
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- Ехал-ехал и не доехал
- Всё же мотоцикл - очень опасный вид транспорта, даже если водитель соблюдает ПДД
- Разбил свою и чужую машину, и сбежал с места аварии
- И самоустранился, и никого не зацепил
- Надеюсь за руль он больше не сядет
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Всем водителям на заметку - если поток тормозит перед переходом или перекрестком - правильное решение тоже снизить скорость, вплоть до полной остановки, пока перекресток/переход не будет вами ПОЛНОСТЬЮ виден.
Таких ситуаций масса.