Прищур как проявление кошачьих эмоций

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Щуриться нас обычно заставляет яркое солнце. Чуть реже – плохое зрение: сближение век позволяет лучше рассмотреть предмет. Но котики на остроту зрения обычно не жалуются и видят великолепно.
У пушистых созданий прищур тоже появляется от яркого света. Но чаще – это реакция на что-то приятное: почёсывание пузика, вкусняшку или просто хорошее расположение духа. Зачем нам щуриться на солнце, когда мы и сами маленькие пушистые солнышки.
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