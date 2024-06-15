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Прищур как проявление кошачьих эмоций

Прищур как проявление кошачьих эмоций

Автор:
15 июня 2024 20:33
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   глаза   жмуриться   кошка   прищур   проявление   фото   щуриться   эмоция   
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Щуриться нас обычно заставляет яркое солнце. Чуть реже – плохое зрение: сближение век позволяет лучше рассмотреть предмет. Но котики на остроту зрения обычно не жалуются и видят великолепно.

У пушистых созданий прищур тоже появляется от яркого света. Но чаще – это реакция на что-то приятное: почёсывание пузика, вкусняшку или просто хорошее расположение духа. Зачем нам щуриться на солнце, когда мы и сами маленькие пушистые солнышки.

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Метки: Животное   глаза   жмуриться   кошка   прищур   проявление   фото   щуриться   эмоция   
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2  комментария
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22k
КВТИУ-80 Полчаса назад
Скажите, ну как же можно не любить котиков
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Гомерчик 17 минут назад
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Galateya
  • Дата регистрации: 30.04.2019
  • 1529 постов (645 в горячем)

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