Прищур как проявление кошачьих эмоций

У пушистых созданий прищур тоже появляется от яркого света. Но чаще – это реакция на что-то приятное: почёсывание пузика, вкусняшку или просто хорошее расположение духа. Зачем нам щуриться на солнце, когда мы и сами маленькие пушистые солнышки.