Цветные снимки дореволюционной Москвы. Жизнь и виды города в начале ХХ века

Кудринская площадь. Вид на проезд Новинского бульвара, 1914 год

В центре Садового кольца можно было встретить вот такие огромные жилые дома. Шестиэтажное здание в центре старинного кадра — доходный дом братьев Курносовых. Он стоял по линии Поварской улицы, поперёк нынешнего Садового кольца, и обозначал границу Кудринской площади. За ним начинался тенистый Новинский бульвар. Дом москвичи называли сундуком. Он был очень большим — два внутренних двора; на первом этаже магазины; на верхних — квартиры.

В 1937 году при расширении Садового кольца здание снесли.