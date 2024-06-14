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Цветные снимки дореволюционной Москвы. Жизнь и виды города в начале ХХ века

Цветные снимки дореволюционной Москвы. Жизнь и виды города в начале ХХ века

Автор:
14 июня 2024 08:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: Москва   Прошлое   в цвете   люди   снимки дореволюционной Москвы   фото   цветные снимки   
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Какие-то улицы остались вполне узнаваемыми, каких-то сейчас уже нет. Но от этого виртуальное путешествие по старой Москве приобретает особый шарм.

Кремль с Софийской набережной, 1909

Юные уличные торговцы с тележкой.

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Кудринская площадь. Вид на проезд Новинского бульвара, 1914 год

В центре Садового кольца можно было встретить вот такие огромные жилые дома. Шестиэтажное здание в центре старинного кадра — доходный дом братьев Курносовых. Он стоял по линии Поварской улицы, поперёк нынешнего Садового кольца, и обозначал границу Кудринской площади. За ним начинался тенистый Новинский бульвар. Дом москвичи называли сундуком. Он был очень большим — два внутренних двора; на первом этаже магазины; на верхних — квартиры.

В 1937 году при расширении Садового кольца здание снесли.

Наташа во дворе дома Морозова, 1904 год


Ярославский вокзал, 1902-1906 год

Вокзал был построен в 1882 году. В начале ХХ века провели реконструкцию по проекту архитектора Фёдора Шехтеля.

Архитектор Фёдор Шехтель писал: заказано было здание "в северорусском стиле с монастырским оттенком". Лавру там сложно разглядеть, зато мотивы Ярославля и Архангельска налицо. Старое здание вокзала было весьма скромным и без архитектурных излишеств.


Торговля у Сухаревой башни. Москва. 1900-е


Дворик в Леонтьевском переулке, 1913-1914 год

Автомобиль марки Minerva. Сейчас такой марки уже не существует, но в начале XX века она была весьма популярна и уж точно была самой известной бельгийской фирмой по производству автомашин.


Смоленская площадь, 1914 год

Слева можно заметить необычную коляску, скорее всего использовалась для летних прогулок.

Поливной автомобиль Daimler. Тверской район, 1913 год

На фото Daimler DM4a грузоподъемностью четыре тонны с цистерной цилиндрической формы на 3000 литров воды. Два трехтонных поливных автомобиля в 1913 году были зарегистрированы под номерами 1547 и 2076.

Все шины – массивные сплошные, производства фирмы Continental, передние 820х100, задние 1020х130, причем сзади стояли двойные.

Лубянская площадь. 1892 год


Храм Василия Кесарийского, 1902-1905 год

Один из самых красивых храмов, который был снесен в 1930-е годы.

Храм был самым большим в городе, его вместимость была почти пять тысяч человек.

После революции храм еще функционировал и проводились богослужения. В 1922 году храм был разграблен, а в 1933 храм лишился колоколов общим весом в 45 тонн.

После сноса в 1935 году на его месте построили жилой дом для сотрудников НКВД.

Храм располагался по адресу: 1-я Тверская-Ямская, дом 11


Лыжники на станции Царицыно, 1910 год


Весенняя прогулка в парке Сокольники. Майский проспект, 1904 год

В 1878 году парк Сокольники перешел в собственность города, его выкупил меценат Сергей Третьяков за 300 тысяч рублей. Парк начал активно развиваться. У парка появилось освещение и удобные дорожки для прогулок.

В парке играли музыканты, работали рестораны и чайные, где можно было согреться и выпить чая из самовара.


Дети и няни. Чистопрудный бульвар, 1915 год


Железнодорожный мост через Яузу, 1890-1900 год

На фотографии Андроников виадук, его возвели в 1865 году. В 1950 был реконструирован.


Торговая на Охотном Ряду, 1890-1900 год


В лавке подарков Е. Базилева, 1912 год


Забор Мытищинской воды в Москве


Большая Серпуховская и Стремянный переулок, 1905 год

Уличный торговец сладостями. А вообще похоже на жареные каштаны.


Двор дома А.В.Морозова в М.Кисельном переулке, 1904 год


Замоскворецкая линия конки на Садовом кольце. Серпуховская площадь, 1894-1909 год

Конка (конный трамвай) существовал в Москве до 1912 года. "Она была выкуплена Городской думой у частных компаний частично в 1901 и окончательно в 1911 году и была заменена трамвайной сетью".

На Толкучем рынке

Мясницкая улица, 1912 год

Перекрёсток площади Старых Триумфальных ворот и Тверской улицы, 1908 год.

Рынок на Старой Триумфальной площади, 1909 год

Население Москвы взлетело с 1,0 миллиона в 1900 году до более чем 1,8 миллиона к 1908 году.

Вид из фотостудии "Паола" Николая Свищова в Кузнецком переулке, 1909-1913 год

Дом в Дмитровском переулке на углу с Петровкой.


Каланчевская улица. Угол Южного переулка, 1914 год

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Метки: Москва   Прошлое   в цвете   люди   снимки дореволюционной Москвы   фото   цветные снимки   
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7k
satra 54 минуты назад
Видео еще больше впечатляют.

Ссылка www.youtube.com
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10k
Роман 40 секунд назад
Кстати довольно таки чисто для того времени и люди одеты, обуты опрятно. Я не москвич, плохо представляю где это относительно центра. В пригороде наверное другая картина была уже.
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1k
LisA 16 минут назад
Комментарий к фото
"сфоткай, типа моя" судя по всему уже тогда было в тренде:)
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Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1885 постов (1597 в горячем)

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