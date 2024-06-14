Антилопа гну пустилась в погоню за львицей

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Молодая львица решила пообедать зазевавшейся антилопой гну и напала на неё. Однако травоядное животное не желало так просто сдаваться.
Хищница напала на антилопу гну на глазах у любителей дикой природы. Копытная обитательница заповедной зоны продемонстрировала настоящую волю к жизни. Антилопа освободилась от объятий дикой кошки и пустилась за ней в погоню.
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Что зайцы кучей пиндят льва,
А лев всех зайцев
В одиночку.....(с)