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Антилопа гну пустилась в погоню за львицей

Антилопа гну пустилась в погоню за львицей

Автор:
14 июня 2024 08:05
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   антилопа гну   животные   львица   нападени   
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Молодая львица решила пообедать зазевавшейся антилопой гну и напала на неё. Однако травоядное животное не желало так просто сдаваться.

Хищница напала на антилопу гну на глазах у любителей дикой природы. Копытная обитательница заповедной зоны продемонстрировала настоящую волю к жизни. Антилопа освободилась от объятий дикой кошки и пустилась за ней в погоню.

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Метки: Видео   Реакция   антилопа гну   животные   львица   нападени   
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1  комментарий
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Алексей 2 часа назад
Мораль той басни такова,
Что зайцы кучей пиндят льва,
А лев всех зайцев
В одиночку.....(с)
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Себастьян Перейра
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