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В Новороссийске водитель такси выгнал из машины девушку за просмотр TikTok

В Новороссийске водитель такси выгнал из машины девушку за просмотр TikTok

Автор:
15 июня 2024 09:35
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Новороссийск   Такси   Таксист   конфликт   пассажир   тик ток   
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По словам пассажирки, она смотрела в соцсети ролик, который по неизвестным причинам взбесил водителя. Он остановился и потребовал покинуть салон.

По словам пассажирки, Яндекс деньги за поездку вернул. Но водитель продолжает работать.

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Метки: Видео   Новороссийск   Такси   Таксист   конфликт   пассажир   тик ток   
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4  комментария
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19k
GROMOZEKA Час назад
Ну, если она их на полную громкость смотрела, то таксиста можно понять
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Андрей Еделькин Полчаса назад
Как всегда такие люди показывают то что им выгодно, а что было в начале обрезали.
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850
Алексей Бляйбтрой Полчаса назад
тоже порой дочь хочу из машины высадить
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8k
Умница-красавица 42 минуты назад
Может, конечно, это и чрезмерная реакция у таксиста, но у меня тоже руки чешутся дать леща и вышвырнуть нахрен из вагона таких упырей, которые свое говно без наушников в общественном транспорте смотрят
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1581 пост (1538 в горячем)

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