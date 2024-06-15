В Новороссийске водитель такси выгнал из машины девушку за просмотр TikTok

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По словам пассажирки, она смотрела в соцсети ролик, который по неизвестным причинам взбесил водителя. Он остановился и потребовал покинуть салон.
По словам пассажирки, Яндекс деньги за поездку вернул. Но водитель продолжает работать.
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