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Времена изменились, наказания тоже

Времена изменились, наказания тоже

Автор:
15 июня 2024 08:41
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Улица   дети   детство   накказание   родители   
2166
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Отцу не нравится, что сын всё время сидит в Ютубе и отправил его развлекаться на улицу без гаджетов. Реакция ребенка бесценна.

Проблемы современных детей буквально такие — у этого парнишки в качестве наказания не домашний арест, а уличный

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Метки: Видео   Улица   дети   детство   накказание   родители   
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20  комментариев
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129k
Аааа 2 часа назад
-Можешь нам воды вынести?
-Нееее, меня тогда снаружи оставят и в дом обратно не впустят
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3k
Vadim Balabanov Полчаса назад
Это так не работает. В одиночку креативность неинтересна.
Помню летом слонялся от скуки. Один друг у бабушки, другой в пионерлагере, третий еще где-то. Правда иногда за лето заводил новых друзей.
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50k
Сергей Полчаса назад
Как я этого мужика понимаю!
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41k
russger Полчаса назад
- Бросай камни.
- В нашего соседа можно?
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3k
Igor Grishaev 39 минут назад
В микрорайоне раньше была волейбольная площадка, поле для мини-футбола. При Матвиенке всё застроили , напихали точечных домиков.
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34k
Ashabad 48 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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469
gvg 53 минуты назад
Самый Гений!
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10k
Alex 55 минут назад
Какое счастье, что в моем детстве не было сраных компом и смартфонов
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261
Комнатный Сибиряк 57 минут назад
Возможно через пару поколений эта проблема сама по себе уйдёт. Придумают что то ещё помимо ютуба и блогеров
Взять хотя-бы поколение моего отца 50.г .рожд им больше нравится телек, я с 77.г и телек не смотрю. Но подсел на смартфон как и мой сын .
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261
Комнатный Сибиряк Роман 43 минуты назад
Втыкали в газету, даже я это застал в начале, середине нулевых , на работу брал газету, а если уже совсем скучно на работе то и книгу
это конечно более полезнее чем ютуб, моя жена называет нынешней поколение, поколение аутистов с тонельным взглядом , никакой смекалки
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13k
Марсианин Час назад
В моем детстве отец ругался, что я много читал (я деревенский, а в деревне ВСЕГДА полно работы).
Своих дочек я насильно заставлял читать книги, чуть ли не в качестве наказания. Старался, чтобы у них был богаче словарный запас и умение красиво говорить, складывая предложения.
Вот такие пертурбации эволюции...
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1k
Максим Борисов Час назад
Мы все таки получили поколение идиотов.
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17k
ss Час назад
В чём реакция бесценна? Он трагична! У ребёнка отсутствует напрочь воображение.
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  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 4198 постов (4010 в горячем)
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