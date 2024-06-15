Времена изменились, наказания тоже

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Отцу не нравится, что сын всё время сидит в Ютубе и отправил его развлекаться на улицу без гаджетов. Реакция ребенка бесценна.
Проблемы современных детей буквально такие — у этого парнишки в качестве наказания не домашний арест, а уличный
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Помню летом слонялся от скуки. Один друг у бабушки, другой в пионерлагере, третий еще где-то. Правда иногда за лето заводил новых друзей.
- В нашего соседа можно?
Своих дочек я насильно заставлял читать книги, чуть ли не в качестве наказания. Старался, чтобы у них был богаче словарный запас и умение красиво говорить, складывая предложения.
Вот такие пертурбации эволюции...
И что интересно, уже во взрослом возрасте не могу уснуть без аудиокниги в ухе.