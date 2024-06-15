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В Ростове мигранты с оружием ворвались в аптеку, требуя препараты содержащие наркотические вещества

В Ростове мигранты с оружием ворвались в аптеку, требуя препараты содержащие наркотические вещества

Автор:
15 июня 2024 09:22
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   аптека   криминал   мигранты   наркоманские препараты   ростов   фармацевт   
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Фармацевт оказалась не из робкого десятка и вместо требуемого угостила нападающих душистым перцем из баллона.

Получив отпор струёй перца, наркоманы поняли, что пахнет жареным и убежали с места преступления.

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Метки: Видео   аптека   криминал   мигранты   наркоманские препараты   ростов   фармацевт   
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9  комментариев
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129k
Аааа Час назад
Опять черножопые
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162
Lopasin 48 секунд назад
Молодец, не растерялась. Перец отлично действует, даже на представителей другого биологического вида
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20k
Роберт Шекли 17 минут назад
Разбойное нападение группой лиц по предварительному сговору - до 10 лет
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64k
Олег 41 минуту назад
Это не мигранты, это местные. Ростов кишмя кишит черножопыми всех мастей
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42k
АнтонПолднев 45 минут назад
Красотки. Ну, раз были на стрёме, видать не первый раз.
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10k
Alex Час назад
Гниды черножопые
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1k
Corkscrew Час назад
Мне кажется в первую очередь нужно чинушам, которые эту мразь сюда завозят, головы набок повернуть, а потом уже черножопых отсюда гнать, иначе при поддержке этих "патриотов за родину и народ радеющих" поток дикарей с юга так и не уменьшится, а потуги по их отлову и депортации так и останутся неэффективными.
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1581 пост (1538 в горячем)

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