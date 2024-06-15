В Ростове мигранты с оружием ворвались в аптеку, требуя препараты содержащие наркотические вещества

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Фармацевт оказалась не из робкого десятка и вместо требуемого угостила нападающих душистым перцем из баллона.
Получив отпор струёй перца, наркоманы поняли, что пахнет жареным и убежали с места преступления.
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