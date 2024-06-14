Совершил ДТП и скрылся

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В Новосибирске на площади Маркса в автомобиль с регистратором въехал водитель хэтчбека Ниссан Марч без номеров, после чего скрылся с места ДТП. Автор видео просит помощи с розыске виновника.
Комментаторы местного паблика нашли очень похожий автомобиль, стоящий на продаже.
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Хотя по внешнему виду там кольцо, но на самом деле это не так - знаков "круговое движение" там нет.
Ниссан ехал по улице Ватутина и, возможно, въехал на перекресток под зеленый. Когда он доехал до пересечения с пр. Маркса - зеленый включился уже для рега. Но, по правилам, он должен был пропустить автомобили, завершающие маневр (даже несмотря на то, что ему уже горел зеленый).
Однако, учитывая, что водитель Ниссана уехал с места ДТП - он становится безусловным виновником аварии.
13 год
Хотят за него - в рублях это тысяч 600
Состояние пишут идеальное.
То есть проверку и диагностику пройдет. Тут с этим строго.