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Совершил ДТП и скрылся

Совершил ДТП и скрылся

Автор:
14 июня 2024 10:22
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   скрылся с места ДТП   
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В Новосибирске на площади Маркса в автомобиль с регистратором въехал водитель хэтчбека Ниссан Марч без номеров, после чего скрылся с места ДТП. Автор видео просит помощи с розыске виновника.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   скрылся с места ДТП   
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7  комментариев
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26k
SolomonA Полчаса назад
Там такой замороченный перекресток, что все не так однозначно.
Хотя по внешнему виду там кольцо, но на самом деле это не так - знаков "круговое движение" там нет.
Ниссан ехал по улице Ватутина и, возможно, въехал на перекресток под зеленый. Когда он доехал до пересечения с пр. Маркса - зеленый включился уже для рега. Но, по правилам, он должен был пропустить автомобили, завершающие маневр (даже несмотря на то, что ему уже горел зеленый).
Однако, учитывая, что водитель Ниссана уехал с места ДТП - он становится безусловным виновником аварии.

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9k
Puans-on 13 секунд назад
На крайнюю праву, согласно ПДД нельзя было повернуть?
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2k
CAIIIKA1908 19 минут назад
зеленая стрелка загорелась- и поехал, действительно, зачем по сторонам смотреть
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7k
livaneth 54 минуты назад
Ему 22 года и пробег больше 200 тыс. За него что - реально столько дадут?
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7k
satra Час назад
Теперь он стал не совсем "похожий автомобиль".
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