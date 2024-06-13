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Девушка неожиданно обнаружила футболку со своей фотографией на известном рынке

Девушка неожиданно обнаружила футболку со своей фотографией на известном рынке

Автор:
13 июня 2024 14:18
Метки: Видео   Девушка   Москва   Прикол   Россия   рынок   садовод   футболка   
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Девушка увидела в социальной сети снимок футболки с принтом в виде её фотографии. Футболка продавалась на довольно известном московском рынке. Автор видео отправилась туда, чтобы узнать у продавцов подробности.

Делая фотографию и публикуя её в сети помните, что вы можете стать звездой на каком-нибудь рынке Бишкека.

Источник:

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Метки: Видео   Девушка   Москва   Прикол   Россия   рынок   садовод   футболка   
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Ультратрахуил Час назад
Ну хоть не сгенерированное нейросетью видео со своим лицом на онлифансе, и то хорошо!
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12k
Дмитрий 49 минут назад
А по тому, что что? По тому что у нас не "дикий" Запад. Там бы сейчас продавцу втюхали иск на пару тройку миллионов и он не рад бы был. А у нас просто подарил футболку и всё! Все довольны!
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mindflixx
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