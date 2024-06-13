Девушка неожиданно обнаружила футболку со своей фотографией на известном рынке

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Девушка увидела в социальной сети снимок футболки с принтом в виде её фотографии. Футболка продавалась на довольно известном московском рынке. Автор видео отправилась туда, чтобы узнать у продавцов подробности.
Делая фотографию и публикуя её в сети помните, что вы можете стать звездой на каком-нибудь рынке Бишкека.
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Причем там претензия может быть не за то что она на фото, что тоже может повлиять. А за авторские права на само фото (не важно есть она на нем или нет), которое используется в коммерческих целях.