Компания Lotus объявила свой электрокар Emeya рекордсменом по скорости заряда

Lotus приводит также несколько показателей в подтверждение достоинств электросистемы своей Emeya. Это, во-первых, способность за 10 минут набрать электричества для пробега 310 км — показатель рассчитан с учётом паспортного для Emeya расхода энергии 18.7 кВт⋅ч на 100 км. И во-вторых, это средняя мощность зарядки, которая во время теста достигала 331 кВт при пиковом значении 402 кВт.



Отмечается, что тесты проводились на общедоступном зарядном оборудовании, хотя испытатели использовали 400-киловаттную станцию — такие мощные станции пока не слишком распространены даже в Китае.



Помимо Emeya, в тестах участвовали Mercedes-Benz EQS, BMW i7, Tesla Model Y, Genesis G80, Xpeng G9, Kia EVP, Hyundai Ioniq 6, Nio ET5 и BYD Atto 3.



Таким образом, организаторы тестов собрали разношёрстную компанию из брендов с разных континентов и из разных классов: от премиальных до массовых. Приблизиться к значениям Emeya удалось только электрокару от Xpeng, хотя его средняя мощность составила 233 кВт. Корейские электрокары, несмотря на 800-вольтовую архитектуру, оказались в середине списка, а два почётных последних места заняли Tesla Model Y (141 кВт) и BYD Atto 3 (75 кВт).



Отдельно стоит сказать, что по мере пополнения энергозапаса способность батарей принимать электричество планомерно падает у всех протестированных моделей, но наименее ярко это падение выражено у электрокаров от Nio и BYD.



Lotus Emeya представили осенью 2023 года. Лифтбек комплектуют двумя моторами на 918 л. с., что позволяет ускоряться до 100 км/ч за 2.78 секунды. Электрокар уже продаётся в Китае, но в Европе появится только в III квартале и будет стоить более 100 тысяч евро. Учитывая, что заявленную для него высокоскоростную зарядку способны обеспечить лишь считанные станции, Lotus предлагает покупателям Emeya обзаводиться собственными. В ноябре компания показала станцию своей разработки с зарядной мощностью от 450 до 480 кВт.