FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 13101 пост • 860 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Компания Lotus объявила свой электрокар Emeya рекордсменом по скорости заряда

Компания Lotus объявила свой электрокар Emeya рекордсменом по скорости заряда

Автор:
14 июня 2024 12:46
Сообщество : Автомир
Метки: Emeya   Lotus   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   зарядка   машина   электромобиль   
953
7
Компания Lotus официально объявила свой электрокар Emeya рекордсменом по скорости пополнения энергозапаса. Его батарею удалось перезарядить с 10 до 80 % за 14 минут. Производитель ссылается на независимые тесты консалтинговой фирмы P3 Group, в которых участвовало ещё девять электромобилей других марок.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Emeya   Lotus   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   зарядка   машина   электромобиль   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
? ? ? Час назад
ппц батарейкам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Андрей Кузнецов 57 минут назад
Зарядка- это хорошо.. Разрядка- ещё лучше !!! )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
satra Час назад
Если вы кратно снижаете время зарядки, то вам так же кратно надо увеличить пропускную способность заправки.
А если вы кратно хотите увеличить количество электромобилей, то вам кратно надо увеличить генерацию.

А потом удар по инфраструктуре (программно, физически - неважно) и куке. От соседней электрички лепестричество не перекачаешь, да и не будет его там. В банку про запас не нальёшь. Да и на заправке в цистерне плескаться не будет.

И все. Никто никуда не едет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Berserk Час назад
Рекордсменом по скорости заряда и видимо рекордсменом по малому ресурсу батарей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
GROMOZEKA 2 часа назад
“ Производитель ссылается на независимые тесты консалтинговой фирмы P3 Group”

А как же?
Верим, верим.
Также, как Фольксвагену с его статистикой по дизельгейту
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1367 постов (1370 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

33241



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Балашихе два дня отмечали свадьбу со стрельбой и лезгинкой
В Балашихе два дня отмечали свадьбу со стрельбой и лезгинкой
История спасения: как облезлая доходяга оказалась пушистым и дружелюбным псом
История спасения: как облезлая доходяга оказалась пушистым и дружелюбным псом
Набирающие популярность в сообществах
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
«Звёздный разум»: вселенной по соплям
«Звёздный разум»: вселенной по соплям
Футуристичный электровнедорожник Skye показали вживую (3 фото)
Футуристичный электровнедорожник Skye показали вживую (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#люди#автомобили#интересно#авто аварии#новости#полиция#КИтай#СССР#съемка
#фото#машина#история#ДТП#аварии#позитив#США#конфликт#улыбнуло#Россия
#животные#автомир#Прикол#Юмор#кино#дети#собака#кошка#забавно#Москва
Футуристичный электровнедорожник Skye показали вживую (3 фото) Футуристичный электровнедорожник Skye показали вживую (3 фото) Lotus выпустил электрический лифтбек мощностью 918 л.с. Lotus выпустил электрический лифтбек мощностью 918 л.с. Lotus выпустила велосипед по цене автомобиля Lotus выпустила велосипед по цене автомобиля Спидстер с необычной внешностью - Lotus Eleven Sports 1956 года выставили торги Спидстер с необычной внешностью - Lotus Eleven Sports 1956 года выставили торги Автомобиль легенды F1: Lotus Elan Колина Чепмена выставлен на аукцион Автомобиль легенды F1: Lotus Elan Колина Чепмена выставлен на аукцион Болид Формулы-1 Lotus-Climax Type 12 пустят с молотка Болид Формулы-1 Lotus-Climax Type 12 пустят с молотка

На что жалуетесь?

Вернуться