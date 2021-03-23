Актриса Сальма Хайек поделилась фотографиями с отпуска и снова взволновала своих поклонников. Фигура 54-летней максиканки близка к идеалу: ничего лишнего, но и худобой тоже не пугает.
Сальма Хайек опубликовала на своей странице в Instagram фотографию из отпуска. На снимке 54-летняя красавица стоит на фоне океана в красном купальнике. Даже несмотря на то, что купальник не сильно открытый, он не смог скрыть все прелести актрисы. Публикация набрала больше 1,2 миллиона лайков. Пользователи согласились с тем, что в свои 54 года актриса выглядит намного лучше современных актрис и для этого ей даже не надо раздеваться перед камерой.
Талантливая американская актриса мексиканского происхождения запомнилась нам по многим фильмам. Самым популярными из них стали фильмы "Фрида" (2002), "От заката до рассвета" (1996), "Отчаянный" (1995). В детстве девочка училась в католической школе, однако вскоре её оттуда исключили. После института Сальма в двадцатитрехлетнем возрасте, дебютировала в сериале «Тереза». После этого началась её карьера актрисы.
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Первой яркой ролью для Сальмы стала роль вампирши в фильме «От заката до рассвета». Страстный танец на столе со змеей покорил сердца зрителей, а сама актриса призналась, что все движения были импровизацией.
Сальма Хайек знаменита не только своими ролями в кино. Также является основательницей продюсерской компании под названием «Ventanarosa».
С 2009 года Сальма вышла замуж за французского бизнесмена и миллионера Франсуа-Анри Пино. В 2007 году актриса родила дочь, но вышла замуж лишь спустя два года.
У девушки отличный голос, она даже записала несколько саундтреков для фильмов.
Любимое увлечение латиноамериканки – это коллекционирование картин. А ещё Сальма обожает собак. У неё дома живёт несколько спасённых беспородных пушистиков.
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