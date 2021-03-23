FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4737 постов • 654 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
"Всем бы так выглядеть в 54!": Сальма Хайек поразила подписчиков своей фигурой

"Всем бы так выглядеть в 54!": Сальма Хайек поразила подписчиков своей фигурой (7 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2021 07:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: девушки   звёзды   знаменитости   интересное   сальма хайек   фото   фото в купальнике   шоу бизнес   
3634
7
1

Актриса Сальма Хайек поделилась фотографиями с отпуска и снова взволновала своих поклонников. Фигура 54-летней максиканки близка к идеалу: ничего лишнего, но и худобой тоже не пугает.

Источник:

подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: девушки   звёзды   знаменитости   интересное   сальма хайек   фото   фото в купальнике   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
21
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Mais Profoza 2 часа назад
шикарная женщина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
2k
Красаучег) Полчаса назад
Ни#уя у нее банки)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Manul 40 минут назад
таки вампир.. как еще обьяснить такую сохранность :-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дарвин и аморальная премия 41 минуту назад
Хорошенькая,даже вздрочнул на нее еще раз
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bhaal 49 минут назад
Хороша.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
892
АлексЮстасу 49 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−55
С миру по нитке 52 минуты назад
епучий инстаграм даже зайти посмотреть не дают нормально
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
SerGProS 52 минуты назад
Секси латинос
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ям 54 минуты назад
ябывдул
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
a.fey Час назад
Меня не поразила. Наверное, это потому, что я не подписчик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Топпер Харли 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
215
Spoiler 2 часа назад
Хороша, что тут скажешь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Lynx 2 часа назад
Не мой типаж.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
95k
HomMiss Автор поста Lynx 2 часа назад
Зато собачек любит))) Так как я женщина, меня это восхищает больше тела))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
ишты HomMiss 59 минут назад
Так как я мужчина и не Панин - женское тело восхищает больше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
95k
HomMiss Автор поста ишты 52 минуты назад
Ну и тело же тоже ничего, да? Во всех отношениях клёвая)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Lynx HomMiss 23 минуты назад
Сенека рулет. Да.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

95996



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 увлекательных фотографий необычных вещей
4
12
15 увлекательных фотографий необычных вещей
Сергей Лавров посетил Китай в маске с надписью FCKNG QRNTN
1
149
Сергей Лавров посетил Китай в маске с надписью FCKNG QRNTN
Набирающие популярность в сообществах
Интернет как письменная система: интересные факты об использовании словоформ с этим словом
1
5
Интернет как письменная система: интересные факты об использовании словоформ с этим словом
Единственный в мире Kia Stinger без крыши выглядит очень круто
0
3
Единственный в мире Kia Stinger без крыши выглядит очень круто
«Просить о помощи - не стыдно». Фишки жизни врача-хирурга из Москвы
«Просить о помощи - не стыдно». Фишки жизни врача-хирурга из Москвы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Владелец BMW приехал к своему парню
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#СССР#подборка#картинки#дтп#Россия#настроение#соцсети#спорт
#фото#история#факты#сша#прикольные#позитив#животные#приколы#фотографии#в мире
#интересно#кино#интересное#девушки#аварии#шоу бизнес#комментарии#сатира#авто аварии#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться