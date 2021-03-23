Сальма Хайек опубликовала на своей странице в Instagram фотографию из отпуска. На снимке 54-летняя красавица стоит на фоне океана в красном купальнике. Даже несмотря на то, что купальник не сильно открытый, он не смог скрыть все прелести актрисы. Публикация набрала больше 1,2 миллиона лайков. Пользователи согласились с тем, что в свои 54 года актриса выглядит намного лучше современных актрис и для этого ей даже не надо раздеваться перед камерой.