В Петербурге ранее судимый грабитель дважды за день напал на старушек

Добыча рецидивиста составила 3000 рублей. Говорит, что был пьян, ничего не помнит и страдает от пробелов в памяти.
Как низко нужно пасть, чтобы грабить беззащитных пенсионеров? Впрочем, вопросы морали вряд ли интересовали 42-летнего рецидивиста, который два раза за день напал на старушек. Сначала он ограбил пожилую женщину на Петергофском шоссе, а вечером того же дня в качестве жертвы выбрал 89-летнюю пенсионерку.
Осторожно! Видео содержит сцены жестокости!
"Днем 12 июня в полицию поступило сообщение, о том, что в парадной дома 7 корпус 1 по Петергофскому шоссе лежит пожилая женщина. На месте происшествия была обнаружена 84-летняя жительница дома, на которую сзади напал неизвестный, ударил и похитил 3000 рублей.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Вечером в полицию поступило сообщение из медучреждения о том, что из квартиры дома 5 корпус 1 по Петергофскому шоссе была госпитализирована 89-летняя женщина с травмой головы и переломом плеча, на нее также напали в парадной. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой)", - сообщает Телеграм-канал "Петербургская полиция".
Неизвестно, на что рассчитывал мерзавец, но видеокамеры наблюдения, которыми давно оснащены все парадные, помогли установить его личность. И вскоре 42-летний житель Ломоносова уже встречал гостей из правоохранительных органов.
Источник:
Преступник заключён под стражу. Надеемся, что суд учтёт его криминальное прошлое и впаяет молодцу реальное наказание, раз уж на свободе не сидится.
Источник:
- В Петербурге трое мужчин избили многодетного отца из-за парковки и поплатились
- "Что ты хочешь сделать?": в Петербурге парень напал на сотрудника по контролю за парковками
- "Полиция есть, но пока она приедет, всем проломят голову": петербургскую блогершу на глазах у людей жестоко избили из-за замечания
- В Санкт-Петербурге бородатый мужчина напал на девушку и попытался затащить в подъезд
- Вооружённый ножом подросток напал на охранника церкви накануне Пасхи
И еще ведь молодой относительно этот ублюдок.
Нафиг его выпускали ???-
его надо на пожизненные принудительные работы с изъятием заработков
Если первое преступление (несерьёзное), то экскурсию с элементами отработки на каторгу, штрафы и отработки на общественно полезных работах.
Если второе - каторга. Жёстко и очень сурово, но с шансом выйти.
Если за два раза "не понял", то в третий раз - разборка на органы, на опыты для медицины и т.п.
Без шанса на выживание.
_______
А то у них так: