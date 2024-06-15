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В Петербурге ранее судимый грабитель дважды за день напал на старушек

В Петербурге ранее судимый грабитель дважды за день напал на старушек

Автор:
15 июня 2024 20:51
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Санкт-Петербург   грабеж   нападение   пенсионерки   полиция   разбой   рецидивист   
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Добыча рецидивиста составила 3000 рублей. Говорит, что был пьян, ничего не помнит и страдает от пробелов в памяти.

Как низко нужно пасть, чтобы грабить беззащитных пенсионеров? Впрочем, вопросы морали вряд ли интересовали 42-летнего рецидивиста, который два раза за день напал на старушек. Сначала он ограбил пожилую женщину на Петергофском шоссе, а вечером того же дня в качестве жертвы выбрал 89-летнюю пенсионерку.



"Днем 12 июня в полицию поступило сообщение, о том, что в парадной дома 7 корпус 1 по Петергофскому шоссе лежит пожилая женщина. На месте происшествия была обнаружена 84-летняя жительница дома, на которую сзади напал неизвестный, ударил и похитил 3000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Вечером в полицию поступило сообщение из медучреждения о том, что из квартиры дома 5 корпус 1 по Петергофскому шоссе была госпитализирована 89-летняя женщина с травмой головы и переломом плеча, на нее также напали в парадной. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой)", - сообщает Телеграм-канал "Петербургская полиция".



Неизвестно, на что рассчитывал мерзавец, но видеокамеры наблюдения, которыми давно оснащены все парадные, помогли установить его личность. И вскоре 42-летний житель Ломоносова уже встречал гостей из правоохранительных органов.


Преступник заключён под стражу. Надеемся, что суд учтёт его криминальное прошлое и впаяет молодцу реальное наказание, раз уж на свободе не сидится.


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Метки: Видео   Санкт-Петербург   грабеж   нападение   пенсионерки   полиция   разбой   рецидивист   
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2k
Kristine Broka 23 минуты назад
Конченная мразь. Таким не должно быть никакого оправдания. Бабулю в таком возрасте можно просто испугать и она от этого умрёт, а тут такая жестокость...
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8k
Евгений Д 12 минут назад
Таких только могила "исправляет".
И еще ведь молодой относительно этот ублюдок.
Нафиг его выпускали ???-
его надо на пожизненные принудительные работы с изъятием заработков
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63k
turyst Полчаса назад
Давно и не мной придумано.

Если первое преступление (несерьёзное), то экскурсию с элементами отработки на каторгу, штрафы и отработки на общественно полезных работах.

Если второе - каторга. Жёстко и очень сурово, но с шансом выйти.

Если за два раза "не понял", то в третий раз - разборка на органы, на опыты для медицины и т.п.
Без шанса на выживание.

_______

А то у них так:
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2214 постов (2204 в горячем)

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