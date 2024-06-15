В Петербурге ранее судимый грабитель дважды за день напал на старушек

"Днем 12 июня в полицию поступило сообщение, о том, что в парадной дома 7 корпус 1 по Петергофскому шоссе лежит пожилая женщина. На месте происшествия была обнаружена 84-летняя жительница дома, на которую сзади напал неизвестный, ударил и похитил 3000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Вечером в полицию поступило сообщение из медучреждения о том, что из квартиры дома 5 корпус 1 по Петергофскому шоссе была госпитализирована 89-летняя женщина с травмой головы и переломом плеча, на нее также напали в парадной. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой)", - сообщает Телеграм-канал "Петербургская полиция".