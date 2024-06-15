"Что там происходит?": мэра Алатыря забрасывают вопросами о сцене в машине, снятой камерой фотофиксации

Глава Алатыря Павел Аринин был дважды оштрафован за непристёгнутый ремень безопасности, но жителей города волнует другое. Что происходило в машине в тот момент, когда камера зафиксировала нарушение?
Мэр Алатыря за рулём служебного авто отправился в командировку в Чебоксары. И нужно же было такому случиться, что он забыл пристегнуть ремень безопасности. На выезде из города нарушение зафиксировала камера.
Вот только на снимках с фотофиксатора дотошные автолюбители заметили пикантную сцену, которая заинтересовала их куда больше, чем непристёгнутый ремень безопасности.
На автофоруме провели целое расследование, сложили два и два и выяснили, кто находился за рулем Тойоты.
Также стало известно, что ремень оставался непристёгнутым некоторое время, т.к. нарушение было зафиксировано двумя камерами.
Господину мэру пришлось заплатить штраф, но теперь его исправно достают вопросами о снимках с камеры.
Сам же Аринин ситуацию не комментирует.
Источник:
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Я только что узнал, что есть город Алатырь.
P.S. Это же жена была, стесняюсь спросить?
Зачем скорость превышать?
К чему торопить такой приятный процесс?
ему отсасывал кто-то.
не благодарите
Будем завидовать !
Это еще товарищ Сталин сказал.
Там и без его комментариев всё предельно ясно.
Я так же ездил... это божественно!
Мля, просто оуенно! Адреналинчик