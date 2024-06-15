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"Что там происходит?": мэра Алатыря забрасывают вопросами о сцене в машине, снятой камерой фотофиксации

"Что там происходит?": мэра Алатыря забрасывают вопросами о сцене в машине, снятой камерой фотофиксации

Автор:
15 июня 2024 22:27
Сообщество : Автомир
Метки: Алатырь   Павел Аринин   камера фотофиксации   нарушение   непристёгнутый ремень   реакция соцсетей   
2672
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Глава Алатыря Павел Аринин был дважды оштрафован за непристёгнутый ремень безопасности, но жителей города волнует другое. Что происходило в машине в тот момент, когда камера зафиксировала нарушение?

Мэр Алатыря за рулём служебного авто отправился в командировку в Чебоксары. И нужно же было такому случиться, что он забыл пристегнуть ремень безопасности. На выезде из города нарушение зафиксировала камера.



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Вот только на снимках с фотофиксатора дотошные автолюбители заметили пикантную сцену, которая заинтересовала их куда больше, чем непристёгнутый ремень безопасности.

На автофоруме провели целое расследование, сложили два и два и выяснили, кто находился за рулем Тойоты.

Также стало известно, что ремень оставался непристёгнутым некоторое время, т.к. нарушение было зафиксировано двумя камерами.

Господину мэру пришлось заплатить штраф, но теперь его исправно достают вопросами о снимках с камеры.


Местные жители предполагают разные варианты развития ситуации.


Сам же Аринин ситуацию не комментирует.

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Метки: Алатырь   Павел Аринин   камера фотофиксации   нарушение   непристёгнутый ремень   реакция соцсетей   
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31  комментарий
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2k
Тимур 2 часа назад
Мне как-то пох, что в машине мэра Алатыря происходило.
Я только что узнал, что есть город Алатырь.
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3k
Vadim Balabanov 5 минут назад
Молодец, конечно. Вона как о народе думает. Другого времени на супружеские обязанности нет.
P.S. Это же жена была, стесняюсь спросить?
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4k
Барсук 11 минут назад
Оштрафовать его еще и за второй незастегнутый ремень... на штанах
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613
Eric Cartman 20 минут назад
Кроме отставки ему вряд-ли что-то светит в этой ситуации. Снимки слили явно не просто так.
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33
Саша Полик Полчаса назад
Ой б.... не завидуйте
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5k
Димка Смола/67 Полчаса назад
Вот жизнь............Ни [мат], ни поепаться... "Все, я ухожу, я устал......"
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31k
Aqueronte 37 минут назад
Значит не гомосек, уже плюсик
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175
Lopasin 43 минуты назад
Грех завидовать ))
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12k
Фомич 44 минуты назад
Тут вопросы должна задавать жена, если она в это время была в Алатыре. Остальным должно быть пофиг.
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19k
GROMOZEKA 44 минуты назад
Одно непонятно.
Зачем скорость превышать?
К чему торопить такой приятный процесс?
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1k
mosfan 50 минут назад
Собеседование на должность личной помощницы.
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64k
Hitokiri 58 минут назад
Мне подруга приятное делала в джакузи я шлепнулся от чувств. Вся спина болела потом а тут за рулем.
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5k
Timur Час назад
А что мэр не человек? Единственное до чего можно доөбатся это то, что авто служебное и то не понятно что предъявить. А моральный облик ему данный инциндент вообще не портит, просто обычный мужчина с нормальными и здоровыми потребностями!
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35k
Ego sum qui sum Час назад
шнурок у него развязался, на то и помощница чтобы помогать
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9k
МБР Час назад
так, я сейчас всё объясню:
ему отсасывал кто-то.
не благодарите
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22k
иванов дмитрий Час назад
Что будем делать ?
Будем завидовать !
Это еще товарищ Сталин сказал.
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42k
Седой 2 часа назад
Есть старый пошлый анекдот в тему. При подобной ситуации, машина попадает в аварию, проститутка вылетает из окна и убегает, у водителя остается парик в руке, он выскакивает и спрашивает у очевидцев, вы не видали тут бабу без волос на голове, ему отвечает без волос не видали, а вот х@ем во рту мимо пробежала...
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1k
Corkscrew 2 часа назад
«Сам же Аринин ситуацию не комментирует.»

Там и без его комментариев всё предельно ясно.
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29k
Alex 2 часа назад
На клык навалял, что кипиш наводить, хоть и главарь, но тоже человек
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7k
hhwost 2 часа назад
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11k
Сергей 2 часа назад
Пздц. Тупая зависть?
Я так же ездил... это божественно!
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110
Dima_Vitamin Alex Час назад
больше 30-40 км в час - невозможно!
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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