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Прогулка по Крыму 1970 года

Прогулка по Крыму 1970 года

Автор:
15 июня 2024 21:47
Метки: Крым   СССР   история   фото   
329
16

Давайте посмотрим, каким в тот год был Крым.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

Метки: Крым   СССР   история   фото   
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