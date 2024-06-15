Прогулка по Крыму 1970 года

15.

В 1959 году началось строительство уникальных для Крыма подвалов винзавода, которые спроектировали специалисты московского Метростроя. Нижнее винохранилище, предназначенное для выдержки марочных десертных вин состоит из восьми врезающихся в гору тоннелей, которые соединяет 90-метровая галерея. Длина каждого тоннеля — 60 метров, ширина — 8,4 метра, высота — 7,6 метра. Верхнее винохранилище, в котором выдерживаются сухие марочные вина, — это пять тоннелей длиной от 120 до 360 метров. Общая протяженность тоннелей достигает почти 1,5 километра. Специальная система вентиляции и тяжелая скальная порода круглый год сохраняют температуру воздуха около 14-16 °C, перепад составляет не более 5°С. Поистине настоящий крымский метрополитен, то есть, простите, винополитен! В 1965 году в винсовхоз на должность начальника цеха первичного виноделия пришёл Феликс Периклович Феодосиди, который стал настоящей легендой "Коктебеля". С апреля 1969 года он работает на заводе главным инженером-виноделом. Под его руководством созданы и освоены новые мощности по выдержке марочных виноматериалов — 1500 тысяч декалитров. Реконструировано дробильно-прессовое отделение, построено компрессорное отделение с технологическим цехом по обработке теплом и холодом на 450 тысяч декалитров в год, цех модернизации на 200 тысяч декалитров с солярием на 15 тысяч декалитров, цех розлива с производительностью линии 6 тысяч бутылок в час.