Прогулка по Крыму 1967 года

Сегодня мы перенесемся на 57 лет назад и посмотрим, как Крым выглядел в 1967 году: в Ялте открыли канатную дорогу "Ялта - Горка", а на экранах страны гремит фильм "Кавказская пленница", снятый как раз в Крыму год назад.

Интересного вам просмотра!