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Прогулка по Крыму 1967 года

Прогулка по Крыму 1967 года

Автор:
01 июня 2024 21:52
Метки: Крым   СССР   история   фото   
241
16

Сегодня мы перенесемся на 57 лет назад и посмотрим, как Крым выглядел в 1967 году: в Ялте открыли канатную дорогу "Ялта - Горка", а на экранах страны гремит фильм "Кавказская пленница", снятый как раз в Крыму год назад.

Интересного вам просмотра!

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Метки: Крым   СССР   история   фото   
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4  комментария
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101
slaid galaxy 5 часов назад
Был в Симеизе -1987 год. До сих пор с теплом вспоминаю
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41k
albedo 6 часов назад
Что меня удивило в Крыму в 2015 - да те же троллейбусы, что в 1980-89 годах на трассе Симферополь-Алушта.
Ничего свидомые в Крым не вложили.
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110
pilot52 albedo 5 часов назад
Серьёзно? В Волгограде до сих пор ездят трамваи Татра и троллейбусы образца 60-х и 70-х годов.
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