Прогулка по Крыму 1967 года

241
16
Сегодня мы перенесемся на 57 лет назад и посмотрим, как Крым выглядел в 1967 году: в Ялте открыли канатную дорогу "Ялта - Горка", а на экранах страны гремит фильм "Кавказская пленница", снятый как раз в Крыму год назад.
Интересного вам просмотра!
×
3.
А так в те годы выглядел автобусно-троллейбусный вокзал в Ялте, открытый 6 лет назад - в 1961 году.
6.
Вообще, Симферополю в те годы явно старались привить звание города высокой культуры быта. Как вам эта надпись на Московской площади
7.
А это - городок безопасности движения в том же Симферополе, в Детском парке. Кому-то полагалась маленькая машинка, а кому-то - вполне серьезная))
9.
В 1967 году в Крыму прошли испытания Fiat-124
как известно, спустя несколько лет почти в неизменном состоянии станет до боли нам родной "копейкой". Крым был выбран для испытаний как горная местность с довольно неплохими дорогами.
14.
На Южнобережном шоссе между Ялтой и Севастополем можно было ориентироваться благодаря вот таким симпатичным стендам.
16.
Троллейбусная станция в Алуште, ещё без современного здания.
Прошлый выпуск здесь: Каким был Крым в 1966 году
Источник:
Еще крутые истории!
- Как снимали "Формулу любви"
- Пилот был против: 12 летнюю девушку с аллергией на арахис высадили из самолета
Новости партнёров
реклама
Ничего свидомые в Крым не вложили.
Не буду спорить.
Хотя очень сомневаюсь в правдивости Ваших слов.