Обычная китайская барахолка

1193
1
1
Барахолки в любой стране представляет огромный интерес. Здесь можно найти необычные, коллекционные и просто классные вещи, которые невозможно встретить на полках обычных магазинов.
Источник:
Ссылки по теме:
- Родители пытаются найди своего ребёнка по глазам
- Экстремальный подъём на гору в Китае
- В Китае эффектно загорелся предмет, похожий на аккумулятор
- Прохожие залезли на третий этаж, чтобы потушить загоревшийся балкон
- Ночной перекус чуть не закончился поездкой в больницу
Новости партнёров
реклама