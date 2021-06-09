На сайте ФСИН представлены "визитки" каждой из финалисток, в которых девушки рассказывают о себе и демонстрируют видео со своими умениями и талантами. Финалистки из Самарской, Владимирской, Ульяновской, Ивановской, Саратовской, Курганской, Челябинской и Мурманской областей, из Тывы и Татарстана, с Сахалина и из Кузбасса очень милы и красивы. Однако не стоит забывать, что каждая из них регулярно сдает необходимые нормативы боевой, огневой и общефизической подготовки, а значит, сможет постоять за себя и за "того парня".