FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4474 поста • 754 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
"Мисс уголовно-исполнительная система": среди сотрудниц российских колоний выберут самую красивую

"Мисс уголовно-исполнительная система": среди сотрудниц российских колоний выберут самую красивую (14 фото)

Автор:
09 июня 2021 09:45
Сообщество : Жить в России
Метки: final   Мисс УИС-2021   ФСИН   девушки   колония   конкурс красоты   участницы   фото   
1208
14
В финал конкурса "Мисс УИС-2021" попали девушки со всех уголков страны, но выбирали их не только за красивые глаза. Участницы состязались в профессиональной, огневой и физической подготовке, сдав все необходимые нормативы.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: final   Мисс УИС-2021   ФСИН   девушки   колония   конкурс красоты   участницы   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Алекс Чебурашкин 44 минуты назад
Швед рулит )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
DumDum 21 минуту назад
А кто служит, пока они соревнуются?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Алексей Полчаса назад
определенно Швед)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
kurochki Полчаса назад
какие б/ляди! ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
Vladislav Полчаса назад
Красивые
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Erorist Полчаса назад
Собственно, если хорошо "кормить" армию и другие полувоенные образования типа полиции, то можно не боятся никаких народных волнений... Сейчас там намного всё лучше чем было лет 20 назад. Поэтому рванули туда дамы служить. Работают часто на администраторских должностях, имеют все льготы и выход на пенсию ранний, неплохой зарплату. Я даже у ДПС в патрулях женщин вижу - в молодости ни разу такого не наблюдал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
634
Кактус 39 минут назад
Надеюсь, что кроме красоты и в голове порядок, иначе грош цена такому сотруднику! Просто генеральских насадок и так хватает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Serg2001 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
OLDer 46 минут назад
А через год она станет полковником и еще через год генералом...вдруг
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
414
manul74 51 минуту назад
это что мисс вертухайка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45
Александр Новиков manul74 Полчаса назад
Мотанул двушку за кражу дрели?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мировая премьера портативного беспроводного складного пылесоса Redkey F10 Мировая премьера портативного беспроводного складного пылесоса Redkey F10 Девушка-пилот Луана Торрес покоряет не только небо Девушка-пилот Луана Торрес покоряет не только небо "Наши услуги важны, как еда": российские проститутки рассказали о своей работе, записав рэп "Наши услуги важны, как еда": российские проститутки рассказали о своей работе, записав рэп 30 случайных фото, которые помогут дотянуть до конца рабочей недели 30 случайных фото, которые помогут дотянуть до конца рабочей недели "Сектор приз на барабане!": дочка Якубовича поделилась фотографиями в купальнике "Сектор приз на барабане!": дочка Якубовича поделилась фотографиями в купальнике Русская девушка в военной форме Елена Делигиоз покоряет интернет Русская девушка в военной форме Елена Делигиоз покоряет интернет
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

719075



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
4
0
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
28 случаев, когда люди отправились в путешествие и здорово пожалели об этом
1
43
28 случаев, когда люди отправились в путешествие и здорово пожалели об этом
Набирающие популярность в сообществах
Пчела-блогер постит модные фото и спасает своих сородичей
0
1
Пчела-блогер постит модные фото и спасает своих сородичей
Rolls-Royce за два миллиарда рублей: Jay-Z и Бейонсе приобрели новый эксклюзивный автомобиль
0
19
Rolls-Royce за два миллиарда рублей: Jay-Z и Бейонсе приобрели новый эксклюзивный...
Милосердие и отвага: поступок девушки, который навсегда вошел в историю
Милосердие и отвага: поступок девушки, который навсегда вошел в историю
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
5
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересное#животные#люди#авто аварии#дети#кино#сша#драка#женщины
#фото#Россия#аварии#факты#прикол#картинки#знаменитости#шоу бизнес#фильм#криминал
#интересно#СССР#дтп#история#фотографии#подборка#новости#Разное#авария дня#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться