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В финал конкурса "Мисс УИС-2021" попали девушки со всех уголков страны, но выбирали их не только за красивые глаза. Участницы состязались в профессиональной, огневой и физической подготовке, сдав все необходимые нормативы.
Федеральная служба исполнения наказаний объявила о проведении очередного конкурса красоты - на этот раз в нем участвуют не заключенные, а сотрудницы российских колоний. 12 финалисток выбрали из 86 участниц - эти девушки победили в своих регионах в 2020 году. С 7 по 11 июня на сайте ведомства проходит голосование, которое и выявит самую-самую.
Вероника Швед, старший лейтенант внутренней службы ГУФСИН России по Челябинской области
На сайте ФСИН представлены "визитки" каждой из финалисток, в которых девушки рассказывают о себе и демонстрируют видео со своими умениями и талантами. Финалистки из Самарской, Владимирской, Ульяновской, Ивановской, Саратовской, Курганской, Челябинской и Мурманской областей, из Тывы и Татарстана, с Сахалина и из Кузбасса очень милы и красивы. Однако не стоит забывать, что каждая из них регулярно сдает необходимые нормативы боевой, огневой и общефизической подготовки, а значит, сможет постоять за себя и за "того парня".
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Вероника Швед
Но красота - превыше всего. Глядя на девушек в вечерних платьях, сразу забываешь об их профессии.
Валерия Агоян (Софронова), старший лейтенант внутренней службы УФСИН России по Курганской области
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