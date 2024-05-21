Девочка, которой стоит сняться в одном из будущих фильмов Гая Ричи

1598
1
1
Юная жительница Англии возмущается росту цен на мороженое. Делает она это в исконно британской манере.
Художественный фильм "Карты, деньги, две порции мороженого".
Источник:
Ссылки по теме:
- Кремень: мальчик пытается не поддаваться на провокации маленькой задиры
- Забавная реакция младшей сестры на фильтр в приложении
- Малыш впервые пробует мороженое, и весь его мир меняется
- Мороженщику не удалось подшутить над юным покупателем
- Семейное счастье: неудачная попытка родителей распаковать подарок дочери
Новости партнёров
реклама
Санкции работают