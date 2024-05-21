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Девочка, которой стоит сняться в одном из будущих фильмов Гая Ричи

Девочка, которой стоит сняться в одном из будущих фильмов Гая Ричи

Автор:
21 мая 2024 10:23
Сообщество : Юмор
Метки: Англия   Видео   Прикол   Юмор   акцент   близнецы   девочка   инфляция   мороженое   
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Юная жительница Англии возмущается росту цен на мороженое. Делает она это в исконно британской манере⁠⁠.

Художественный фильм "Карты, деньги, две порции мороженого".

Источник:

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Метки: Англия   Видео   Прикол   Юмор   акцент   близнецы   девочка   инфляция   мороженое   
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11  комментариев
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59k
Парагвайский шпион 41 минуту назад
Такая маленькая, а уже пенсионерка.
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7k
Slowly 20 минут назад
британское говно
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18k
GROMOZEKA Полчаса назад
Поздравляю вас, господа британцы!
Санкции работают
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3k
Pioner76 Полчаса назад
Они всего лишь жители Великобритании. По чертам лица они не похожи на англичан, а по поведению кажется, что они потомки мусли. Я там работал и знаю, как выглядят британцы.
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432
Dragon Pioner76 13 секунд назад
Чем не похожи? Как раз таки на вид типичные жители острова.
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17k
Типа граф 39 минут назад
Не не ... "Газировка , жвачка , две порции мороженого "
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948
DuckTales 46 минут назад
Красиво
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24k
Killgrave 55 минут назад
100% копия мамаши.
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485
АНАТОЛИЙ Час назад
Стекхем одобряет...
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485
АНАТОЛИЙ Час назад
Тяжелое британское детство. Деревянные игрушки, прибитые к полу...
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62k
dima423 Час назад
Пусть привыкают...с детства))
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Себастьян Перейра
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