Успешное приручение дикого зверя

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Автор видео смог обуздать дикий нрав рыжего дикого котёнка. Путь к его приручению лежал через еду.
Мужчина смог обуздать в рыжем котёнке дикого зверя и снова превратил его в милого малыша.
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