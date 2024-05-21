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Сообщество Без кота и жизнь не та 2387 постов • 516 подписчиков подписаться
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Успешное приручение дикого зверя

Успешное приручение дикого зверя

Автор:
21 мая 2024 07:29
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   кот   котёнок   кошка   молоко   приручение   
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Автор видео смог обуздать дикий нрав рыжего дикого котёнка. Путь к его приручению лежал через еду.

Мужчина смог обуздать в рыжем котёнке дикого зверя и снова превратил его в милого малыша.

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Метки: Видео   животные   кот   котёнок   кошка   молоко   приручение   
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1  комментарий
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Фомич 5 минут назад
Добрым словом и едой можно добиться больше, чем просто добрым словом.
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3708 постов (3668 в горячем)

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