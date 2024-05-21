В Санкт-Петербурге мужчина упал между платформой и поездом

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В Санкт-Петербурге пассажир упал с платформы во время движения поезда на Московском вокзале. Судя по опубликованным в сети кадрам, мужчина пытался пролезть между вагонами движущегося состава.
Мужчина выжил, но ему потребовалась госпитализация. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку.
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