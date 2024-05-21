FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8856 постов • 1067 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
В Санкт-Петербурге мужчина упал между платформой и поездом

В Санкт-Петербурге мужчина упал между платформой и поездом

Автор:
21 мая 2024 13:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   Санкт-Петербург   вокзал   инцидент   поезд   
828
1
1

В Санкт-Петербурге пассажир упал с платформы во время движения поезда на Московском вокзале. Судя по опубликованным в сети кадрам, мужчина пытался пролезть между вагонами движущегося состава.

Мужчина выжил, но ему потребовалась госпитализация. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Россия   Санкт-Петербург   вокзал   инцидент   поезд   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Отвратительный Мужик 46 минут назад
Как он дожил до такого возраста . Он же дебил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Трям 13 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Том Сойер 20 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Провокатор 44 минуты назад
Кажись зайцем хотел проехать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3972 поста (3966 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

795306



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Теперь официально: президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе
Теперь официально: президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе
В Македонии скончался смотритель зоопарка и его любимый жираф
В Македонии скончался смотритель зоопарка и его любимый жираф
Набирающие популярность в сообществах
В русском языке такого имени Alena (Алена) — нет
В русском языке такого имени Alena (Алена) — нет
Голландская «маниловщина». Линкоры Нидерландов, которые так и не были построены…
Голландская «маниловщина». Линкоры Нидерландов, которые так и не были построены…
Фиксируйте все моменты дороги
Фиксируйте все моменты дороги
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Красота!

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#люди#история#авто аварии#кошка#кот#Автовсячина#забавно#Ynews
#в мире#машина#автомобили#аварии#США#Юмор#кино#Реакция#Китай#истории
#животные#автомир#интересно#ДТП#факты#фильм#собака#Пёс#необычно#мотоцикл
Самый дешевый складной смартфон Blackview HERO 10 Самый дешевый складной смартфон Blackview HERO 10 Двое мужчин не поделили лифт в торговом центре и устроили драку Двое мужчин не поделили лифт в торговом центре и устроили драку Двое маленьких детей упали с платформы вокзала в Санкт-Петербурге Двое маленьких детей упали с платформы вокзала в Санкт-Петербурге Охранник ударил покупателя за использование сумки вместо продуктовой корзины Охранник ударил покупателя за использование сумки вместо продуктовой корзины Прогулка по зданиям легендарной тюрьмы "Кресты" Прогулка по зданиям легендарной тюрьмы "Кресты" Нео, ты ли это? Парень решил выйти из вагона до остановки поезда Нео, ты ли это? Парень решил выйти из вагона до остановки поезда

На что жалуетесь?

Вернуться