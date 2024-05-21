FISHKINET
Сообщество Аварии 8037 постов • 567 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Эпичная полицейская погоня в США и отличная реклама Хюндаю

Эпичная полицейская погоня в США и отличная реклама Хюндаю

Автор:
21 мая 2024 11:08
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
810
1
1
В начале мая американская полиция преследовала по улицам городов Уайтхолл и Колумбус в штате Огайо грабителей на угнанной Хюндай Элантре. Запись погони с видеорегистраторов в салоне служебных автомобилей недавно опубликовали в Сети.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
4 звезды в ГТА
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
838
Шурман 56 секунд назад
Классный мент , просто чужие машины в хлам и потом спишут что не там стояли и вы виноваты что судак не мог ехать ровно .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Провокатор 15 минут назад
А помнится, как один из комментаторов с придыханиям нам рассказывал, что копы в США не гоняются за преступниками, а сразу стрельбу открывают, дабы не причинить никому ущерба.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
GROMOZEKA 22 минуты назад
Хюндай красава, ещё и поворотники включал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
SuperTroll Полчаса назад
Хундайчик крепкий, держался до победного)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Роберт Шекли Полчаса назад
Профи за рулем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
Копы пол города разнесли , угнанную тачку и свои машины гоняясь за этими нигерами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
fkamash Полчаса назад
Ну... а цель?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1501 пост (1522 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

65732



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кто и почему переозвучил актеров в популярных советских фильмах
Кто и почему переозвучил актеров в популярных советских фильмах
Осколки истории: интересные и редкие ретро-фотографии⁠⁠ Европы ХХ века
Осколки истории: интересные и редкие ретро-фотографии⁠⁠ Европы ХХ века
Набирающие популярность в сообществах
На шаг ближе к собственному авто. Завод "Москвич" перешел на производство полного цикла
На шаг ближе к собственному авто. Завод "Москвич" перешел на производство полного цикла
"Вкусно и точка" оказалась в семь раз прибыльнее, чем "Макдональдс" при американских владельцах
"Вкусно и точка" оказалась в семь раз прибыльнее, чем "Макдональдс" при американских...
Самый дешевый складной смартфон Blackview HERO 10
Самый дешевый складной смартфон Blackview HERO 10
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Красота!

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#люди#автомобили#история#авто аварии#аварии#кот#Пёс#Китай#Разное
#фото#животные#автомир#США#факты#ДТП#кино#необычно#Автовсячина#полиция
#Прикол#интересно#машина#Юмор#кошка#фильм#собака#забавно#СССР#авария
Фиксируйте все моменты дороги Фиксируйте все моменты дороги Пациенты сами нашлись по пути Пациенты сами нашлись по пути Хороший охотник Хороший охотник Жёсткое столкновение со стоящими автомобилями и людьми на МКАДе Жёсткое столкновение со стоящими автомобилями и людьми на МКАДе Очень интересный стиль езды Очень интересный стиль езды Повезло, что у не успел сесть в машину Повезло, что у не успел сесть в машину

На что жалуетесь?

Вернуться