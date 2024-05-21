Эпичная полицейская погоня в США и отличная реклама Хюндаю

На кадрах видно, что преступники заставили полицейских изрядно попотеть. Остановить седан удалось далеко не с первого раза, причём водитель даже от «шипов» разок увернулся. Закончила свой путь Элантра в дереве после успешного выполнения офицером так называемого PIT-манёвра.



Однако в погоне полиция повредила четыре своих «эксплорера» и умудрилась ударить припаркованный пикап невиновного владельца.