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Система охлаждения на улицах в Саудовской Аравии⁠⁠

Система охлаждения на улицах в Саудовской Аравии⁠⁠

Автор:
21 мая 2024 12:46
Метки: Видео   Саудовская Аравия   в мире   вода   охлаждение   система охлаждения   
1151
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Уличная система охлаждения в Саудовской Аравии покрывает пешеходный маршрут протяженностью более 10 км. Она состоит из 750 столбов, распыляющих водяной туман.

Интересно, какой расход воды в час у подобной системы при такой протяженности?

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Метки: Видео   Саудовская Аравия   в мире   вода   охлаждение   система охлаждения   
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6  комментариев
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14k
Андрей А 2 часа назад
А чего срач такой кругом??
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18k
Вася Полчаса назад
в Ташкенте в 80х что-то похожее помню, только там из трубок вдоль тротуара снизу вверх пшикало, плюс от арыков прохлада
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Василий Афиногенов 2 часа назад
выражение-Деньги на ветер заиграло новыми красками_)
не,очень даже ничего так
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3972 поста (3966 в горячем)

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