Система охлаждения на улицах в Саудовской Аравии⁠⁠

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Уличная система охлаждения в Саудовской Аравии покрывает пешеходный маршрут протяженностью более 10 км. Она состоит из 750 столбов, распыляющих водяной туман.
Интересно, какой расход воды в час у подобной системы при такой протяженности?
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не,очень даже ничего так