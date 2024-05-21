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McLaren представил очень мощный электровелосипед

McLaren представил очень мощный электровелосипед

Автор:
21 мая 2024 15:41
Сообщество : Автомир
Метки: McLaren   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   велосипед   машина   электровелосипед   
1298
7
Производитель суперкаров McLaren представил лимитированные модели очень мощных электрических велосипедов, допущенных для использования на обычных дорогах. Мотор выдаёт 600 Вт номинальной мощности.
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Метки: McLaren   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   велосипед   машина   электровелосипед   
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6  комментариев
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1k
дмитрий викторович 2 часа назад
Очень мощный?
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25k
Тигран Саркисян 10 минут назад
Это как клеили лет 10 назад , ужесть китайский.
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41k
АнтонПолднев 42 минуты назад
Машины у них лучше получаются...
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17k
Kostick Час назад
чудовищная мощь!))) когда китайцы давно ставят по 5 киловатт и больше.
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4k
RaiJu 2 часа назад
Ну и стоит, как Макларен.
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960
DuckTales 2 часа назад
Дорогая игрушка
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