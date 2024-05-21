McLaren представил очень мощный электровелосипед

В линейку вошли модели Extreme и Sport (соответственно оранжевый и серый велосипеды на фото). Они разработаны командой McLaren собственными силами, без привлечения сторонних фирм. За дизайн отвечали те же художники, что создали гибридный суперкар Artura.



Электромотор развивает 600 Вт номинальной и 825 Вт пиковой мощности. Его крутящий момент составляет 161 Нм. Можно купить версии попроще: обе модели также доступны с моторами номинальной мощностью 250 Вт.



Для справки: российские ПДД относят транспортные средства мощностью более 250 Вт к мопедам, а не велосипедам. Соответственно, для управления ими требуются водительские права категории М.



McLaren Sport оснащён подвеской только переднего колеса. Extreme также амортизирует и заднее колесо, поэтому он больше подходит для езды по просёлкам и пересечённой местности. Оба байка продаются на шинах Pirelli All-Terrain и с ЖК-дисплеем комбинации приборов. Доступен выбор из пяти ездовых режимов.



Версия Sport стоит 8–9 тысяч долларов, Extreme оценили в 11–12 тысяч. Оба велосипеда будут выпущены ограниченным тиражом, но количество экземпляров не называется.