P.Diddy принёс извинения после того, как появилось видео, где он избивает свою возлюбленную

Первым в сеть попало видео его разговора с Джастином Бибером, где P.Diddy намеками говорит о «сумасшедших» вещах, которыми намерен заняться на пару с Джастином и о которых по определенным причинам не может рассказать зрителям. Большинство заподозрили Комбса в педофилии и развращении малолетних. Кроме того, в 2016 году ходили слухи об оргиях в доме рэпера.