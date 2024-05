P.Diddy принёс извинения после того, как появилось видео, где он избивает свою возлюбленную

На «Коачелле» Кеша и Рене Рэпп громко послали рэпера P Diddy, обвиненного в изнасилованиях. Вместо оригинальной строчки “Wake up in the mornin' feelin' like P Diddy”, певицы произнесли “Fuck P Diddy”. Кроме того, Мила Кунис запретила общаться своему мужу Эштону Кутчеру с рэпероа, а позже появились обвинения, который касаются сына P.Diddy. Вслед за рэпером в сексуальном насилии обвинили и его 25-летнего сына Кинга Комбса. Page Six пишет, что иск подала девушка по имени Грейс О'Маркей. Отмыться от таких обвинений будет не просто!