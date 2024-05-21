P.Diddy принёс извинения после того, как появилось видео, где он избивает свою возлюбленную

В полиции Калифорнии не могут его привлечь к ответственности.
Знаменитый хип-хоп исполнитель P.Diddy оказался замешан в череде скандалов. Сначала у него прошли обыски в двух особняках. Агенты федеральной службы внутренней безопасности и другие правоохранительные органы подозревают музыканта в «торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации».
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Как мы понимаем, эти обвинения не беспочвенны. После обысков и публикаций в СМИ стали всплывать ужасные подробности личной жизни Шона Комбса (настоящее имя рэпера).
Первым в сеть попало видео его разговора с Джастином Бибером, где P.Diddy намеками говорит о «сумасшедших» вещах, которыми намерен заняться на пару с Джастином и о которых по определенным причинам не может рассказать зрителям. Большинство заподозрили Комбса в педофилии и развращении малолетних. Кроме того, в 2016 году ходили слухи об оргиях в доме рэпера.
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Следом за этим жалобу на рэпера подала его бывшая девушка Кэсси за абьюз и побои. Правда, потом она забрала своё заявление. Подозревается, что Шон предложил своей бывшей миллионы за это. Правда, после этого ролик снятый в 2018 году, всё же всплыл в сети. На нём рэпер жестоко избивает свою бывшую Кэсси.
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Кэсси пыталась выехать из отеля, пока он спал, но он нагнал её, повалил, ударил ногой и оттащил обратно в номер. Diddy заплатил отелю $50 000 за то, чтобы это видео никуда не попало, запись нашли у него дома во время недавнего рейда полиции.
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Громкое дело вынудило рэпера прокомментировать ситуацию. Он записал видео с извинениями перед Кэсси. Напомним, обвиняется в рэпер в пяти (!) изнасилованиях и торговле людьми.
«Мое поведение непростительно. Я беру на себя полную ответственность за свои действия. Я испытываю отвращение к себе», — заявил музыкант.
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На «Коачелле» Кеша и Рене Рэпп громко послали рэпера P Diddy, обвиненного в изнасилованиях. Вместо оригинальной строчки “Wake up in the mornin' feelin' like P Diddy”, певицы произнесли “Fuck P Diddy”. Кроме того, Мила Кунис запретила общаться своему мужу Эштону Кутчеру с рэпероа, а позже появились обвинения, который касаются сына P.Diddy. Вслед за рэпером в сексуальном насилии обвинили и его 25-летнего сына Кинга Комбса. Page Six пишет, что иск подала девушка по имени Грейс О'Маркей. Отмыться от таких обвинений будет не просто!
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