Стокиллограмовый пёс по кличке Кругетс смог похудеть к лету

В конце октября 2023 года волонтёры нашли на улице крупного алабая. Сначала он показался им огромным из-за шерсти, но позже выяснилось, что он просто толстый. Как именно он оказался на улице - неизвестно. Ходит пёс с трудом, а убежать не мог тем более. Весил он около 100 килограмм.