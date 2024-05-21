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Стокиллограмовый пёс по кличке Кругетс смог похудеть к лету

Стокиллограмовый пёс по кличке Кругетс смог похудеть к лету

Автор:
21 мая 2024 18:41
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Кругетс   животные   похудел   собака   толстый пёс   фото   
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Псу понадобилось на это полгода и помощь специалистов.

В конце октября 2023 года волонтёры нашли на улице крупного алабая. Сначала он показался им огромным из-за шерсти, но позже выяснилось, что он просто толстый. Как именно он оказался на улице - неизвестно. Ходит пёс с трудом, а убежать не мог тем более. Весил он около 100 килограмм.

Пса поместили в госпиталь и прописали диету. Чтобы проверить состояние суставов лап, Кругетсу надо было похудеть хотя бы до 50 килограмм. Кроме диеты его также ждали физические нагрузки. На протяжении полугода Кругетс вместе с волонтёрами и ветеринарами боролся с лишним весом.

К маю Кругетс стал весить 55 килограмм, сообщает РИА Новости. Однако здоровье у собаки всё же пострадало. В фонде отметили, что из-за лишнего веса у Кругетса произошли изменения в суставах и он иногда хромает. Зато у пса громкий голос, он может стать отличным охранником.

Теперь Кругетс ищет новый дом. Хозяин должен будет следить за его питанием и поддерживать диету, не позволяя ему толстеть снова. Также Кругетсу необходимы прогулки на свежем воздухе и много любви.

Кругетс добр по отношению к своим людям, с теми, кого знает, он верный, добрый и послушный. Ему около пяти лет и впереди у него ещё долгая и счастливая жизнь!

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Метки: Видео   Кругетс   животные   похудел   собака   толстый пёс   фото   
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PokemonKa
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