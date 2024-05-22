Шведский футболист, игравший в ЦСКА извинился за свое "русское пошлое"

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Швеции Понтус Вернблум написал колонку для газеты Aftonbladet, в которой извинился перед своим народом за то, что 6 лет был игроком русской команды, а после появления в комментариях "сердитых россиян", вообще закрыл доступ к своим постам.
Шведский футболист по фамилии Вернблум с говорящим именем Понтус, играл за российский ЦСКА с 2012 по 2018 год, - сообщает Readovka.
Спустя много лет что-то случилось и швед в соцсетях разразился, как он говорит, «смиренными» извинениями перед своим народом за то, что был частью русской команды.
Как написать это и не ошибиться... Я попробую. Наверное, можно принять за отправную точку то, что, когда я переходил в ЦСКА, ситуация в мире была совершенно иной, чем сегодня. И если я кого-то обидел, то заранее смиренно извиняюсь
, — написал Вернблум.
Извинения он сдобрил жалостливым рассказом о том, как невыносимо ему было жить в РФ, где якобы даже нет хорошего Wi-Fi, кормят «пресно», а его супруга вообще отправила любимого спать на диван за новость о том, что ей приходится ехать в Россию.
Для моей жены известие о переходе в ЦСКА было крайне неприятным. Хорошо, что это был последний день нашего отдыха в Дубае, потому что она восприняла его примерно так же, как люди ведут себя, получая извещение о смерти
, — разоткровенничался Понтус.
На этом русская драма в жизни шведа не закончилась — по его словам, как-то раз он увидел армейский хор, который пел для футболистов. Это были мальчики из военного училища. Сославшись на непонятно кого, ему якобы рассказали, что это дети «жестоких родителей». Но сам Понтус сделал еще более интересный вывод — кончил пост он на том, что их пение было «фальшивым», а все ребята якобы «отправились в последний путь на фронт». Позже Вернблуму прилетела «ответка» в комментарии от русских, а он трусливо закрыл доступ к своим постам и комментариям.
Вернблуму 37 лет, он выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год, стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны.
Также Вернблум играл в «Гетеборге», греческом ПАОКе и АЗ. За сборную Швеции провел 50 матчей.
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