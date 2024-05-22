Шведский футболист, игравший в ЦСКА извинился за свое "русское пошлое"

Шведский футболист по фамилии Вернблум с говорящим именем Понтус, играл за российский ЦСКА с 2012 по 2018 год, - сообщает Readovka.

Спустя много лет что-то случилось и швед в соцсетях разразился, как он говорит, «смиренными» извинениями перед своим народом за то, что был частью русской команды.

Как написать это и не ошибиться... Я попробую. Наверное, можно принять за отправную точку то, что, когда я переходил в ЦСКА, ситуация в мире была совершенно иной, чем сегодня. И если я кого-то обидел, то заранее смиренно извиняюсь

, — написал Вернблум.