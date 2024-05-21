В центре Москвы накрыли крупный бордель с мужчинами легкого поведения

В ночь на воскресенье оперативники нагрянули с проверкой в сауну "Казанова" в Малом Каретном переулке. И не зря. Внутри стражи правопорядка обнаружили восемь "бродяг любви" в возрасте от 20 до 42 лет. Об этом пишет SHOT.
Как сообщает SHOT, в ночь на 19 мая оперативники нагрянули с проверкой в сауну "Казанова" в Малом Каретном переулке. Обитатели заведения признались, что они за деньги оказывают интим-услуги клиенткам ("надеемся только клиенткам", - не без сарказма уточняет SHOТ).
Джентльменов низкой социальной ответственности из "Казановы" забрали в отделение полиции на допрос.
Уже днем на следующий день, журналистов издания на входе в элитный "мужской" клуб "Казанова" встретили заваренные двери. По мнению работников соседнего офиса, сдать заведение мог кто-то из недовольных клиентов.
Источник:
Как рассказал SHOT сотрудник организации, которая находится по соседству с клубом, работало заведение с "необычными" услугами по ночам.
Днём в "обители разврата" царили мертвая тишина и приходящая наводить порядок уборщица. Накануне дверь "Казановы" заварили.
По словам собеседника канала, один раз его даже попросили не курить возле клуба, потому что внутри отдыхали "интеллигенты".
Гости же закрытой "Казановы" были крайне довольны "весёлыми мальчишками", которые делали массаж. Кого-то из гостей радовали шоу программы, такие как "Выбери новенького", "Casanova pool party" и даже "Опохмел пати". Но были и такие, кто жаловался на высокий чек и даже украденные из шкафчика духи.
Источник:
- В Берлине открыли первый в мире кибер-бордель
- Канцлера Германии Олафа Шольца пригласили в бордель
- На заре эротической фотографии: снимки из американского борделя 19 века
- Женщина пришла в бордель и потребовала вернуть потраченные её мужем деньги
- Жена бывшего прокурора Казани держала бордель под видом массажного салона с несовершеннолетними работницами
А то все почему то на гомиках зациклились.
Хотя слово "альфонс" как то не ново.
========================
Духами пользуются все таки женщины.
Мужики пользуются одеколоном вне зависимости от ориентации.
Eau Fraiche - самый разбавленный вариант аромата, как правило, с 1 - 3% парфюмерного масла разбавленного в спирте. Всё остальное - вода. Как правило, аромат держится менее часа.
Одеколон - термин для обозначения старых духов, в основном мужских ароматов. Обычно светлые, свежие и фруктовые. Как правило, одеколон состоит из 2 - 4% масла в спирте, остальное вода. Аромат обычно держится в течение, приблизительно, 2 часов.
Туалетная вода - это обычно спрей с 5 - 15% масла растворенных в спирте. Аромат обычно держится в течение примерно 3 часов.
Духи. Термин используется для описания как мужских так и женских ароматов. Содержит 15 - 20% чистого парфюмерного масла. Аромат держится 5 - 8 часов.
Парфюм. Искаженная латинская фраза per fumum ("через дым"). Наиболее концентрированный и дорогой из всех вариантов аромата. Слегка густой парфюм, очень похож на духи, но состоят из 20 - 30% чистого масла растворенного в спирте. Аромат длится до 24 часов.