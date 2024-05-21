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В центре Москвы накрыли крупный бордель с мужчинами легкого поведения

В центре Москвы накрыли крупный бордель с мужчинами легкого поведения

Автор:
21 мая 2024 22:57
Сообщество : Жизнь
Метки: Москва   бордель   казанова   мужчины   полиция   проститутки   
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В ночь на воскресенье оперативники нагрянули с проверкой в сауну "Казанова" в Малом Каретном переулке. И не зря. Внутри стражи правопорядка обнаружили восемь "бродяг любви" в возрасте от 20 до 42 лет. Об этом пишет SHOT.

Как сообщает SHOT, в ночь на 19 мая оперативники нагрянули с проверкой в сауну "Казанова" в Малом Каретном переулке. Обитатели заведения признались, что они за деньги оказывают интим-услуги клиенткам ("надеемся только клиенткам", - не без сарказма уточняет SHOТ).

Джентльменов низкой социальной ответственности из "Казановы" забрали в отделение полиции на допрос.

Уже днем на следующий день, журналистов издания на входе в элитный "мужской" клуб "Казанова" встретили заваренные двери. По мнению работников соседнего офиса, сдать заведение мог кто-то из недовольных клиентов.

Как рассказал SHOT сотрудник организации, которая находится по соседству с клубом, работало заведение с "необычными" услугами по ночам.

Днём в "обители разврата" царили мертвая тишина и приходящая наводить порядок уборщица. Накануне дверь "Казановы" заварили.

По словам собеседника канала, один раз его даже попросили не курить возле клуба, потому что внутри отдыхали "интеллигенты".

Гости же закрытой "Казановы" были крайне довольны "весёлыми мальчишками", которые делали массаж. Кого-то из гостей радовали шоу программы, такие как "Выбери новенького", "Casanova pool party" и даже "Опохмел пати". Но были и такие, кто жаловался на высокий чек и даже украденные из шкафчика духи.

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Метки: Москва   бордель   казанова   мужчины   полиция   проститутки   
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13  комментариев
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8k
Умница-красавица 52 минуты назад
Блин, а че лица замазали? Без регистрации и смс не посмотреть?
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225
Бывалый Трус 7 минут назад
А поставьте ка там засаду на пару дней. Чёт мне кажется, там пол гос.думы можно будет переловить.
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40k
russger 17 минут назад
А что? Значит бабам можно, а мужикам нельзя?
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249
usla2000 17 минут назад
Блин, куда теперь депутатам госдуры ходить кофеек пить?
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Bill 20 минут назад
Заняться что ли нечем, во время войны, кроме как 3,14доров гонять? Или они мзду вовремя не занесли?
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33k
Юрьевич 36 минут назад
"сауна "Казанова"" - прям насмешка над классикой...
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12k
Летучий Мыш 36 минут назад
Попааались, праативные
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41k
albedo 43 минуты назад
Женщинам тоже надо с кем то отдыхать
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1490 постов (1420 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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