В центре Москвы накрыли крупный бордель с мужчинами легкого поведения

Как сообщает SHOT, в ночь на 19 мая оперативники нагрянули с проверкой в сауну "Казанова" в Малом Каретном переулке. Обитатели заведения признались, что они за деньги оказывают интим-услуги клиенткам ("надеемся только клиенткам", - не без сарказма уточняет SHOТ).

Джентльменов низкой социальной ответственности из "Казановы" забрали в отделение полиции на допрос.