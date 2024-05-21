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Сообщество Маркетплейс 56 постов • 2 подписчика подписаться
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Конфликт между женщинами на пункте выдачи Wildberries в Нальчике

Конфликт между женщинами на пункте выдачи Wildberries в Нальчике

Автор:
21 мая 2024 11:42
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Видео   Улыбка   елбарис   женщины   конфликт   нальчик   пункт выдачи   тоар   
1304
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Верю, что адекватных клиентов как вступившаяся женщина из очереди гораздо больше, чем не адекватных.

От улыбки хмурый день светлей,

От улыбки в небе радуга проснётся...

Поделись улыбкою своей,

И она к тебе не раз еще вернется.


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Метки: Видео   Улыбка   елбарис   женщины   конфликт   нальчик   пункт выдачи   тоар   
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8  комментариев
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62k
dima423 2 часа назад
Зачем рожу то заблюрили этой быдлячки? Надо этот видос у нее на работе распространить, чтобы коллеги знали с какой мразью они работают, и соседям разослать в домовом чате чтобы тоже знали какая у них соседка...
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40k
russger 23 минуты назад
Вредная тётка "на базаре", тоже мне событие, таких миллионы ))
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5k
Chuna 24 минуты назад
Пора в школах вводить обязательную практику в службах сервиса. Официанты, курьеры, и прочее не связанное с финансами, но связанное с общением с покупателями.
Что бы школьники на своей шкуре почувствовали каково это общаться с быдлом!
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1k
Шпиц 43 минуты назад
Выдохните, друзья, оставьте без эмоций. Что вы эмоционируете? Это всехо лишь очередная проплаченная, заказная статья о WB!
Более полу-года пиар-ассы кормят всех ошеломительными случаями в пунктах выдачи и на складах WB.
Что, разве подобного нет в OZON, ПЭК, Деловых Линиях и пр.?
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13k
Том Сойер Час назад
У быдла нет национальности.....
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12k
Дмитрий Час назад
А где: Эээууу! Уася!"?
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316
ГТА Форевер Час назад
К сожалению таких "требовательных" очень много становиться(работал в сфере торговли) бывало цеплялись ко всему что можно и нельзя...
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1628 постов (1324 в горячем)

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