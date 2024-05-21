Конфликт между женщинами на пункте выдачи Wildberries в Нальчике

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Верю, что адекватных клиентов как вступившаяся женщина из очереди гораздо больше, чем не адекватных.
От улыбки хмурый день светлей,
От улыбки в небе радуга проснётся...
Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется.
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Что бы школьники на своей шкуре почувствовали каково это общаться с быдлом!
Более полу-года пиар-ассы кормят всех ошеломительными случаями в пунктах выдачи и на складах WB.
Что, разве подобного нет в OZON, ПЭК, Деловых Линиях и пр.?