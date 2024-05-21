В Хабаровском крае зелёная мартышка напилась виски и терроризировала местных жителей

Покусано как минимум пять человек.
В поселке Мылки в Комсомольске-на-Амуре пьяная зелёная мартышка терроризировала жителей. От её действий пострадало как минимум пять человек. Хозяйка рассказала, что началось всё ещё два года назад, когда она вышла замуж. Её зелёная мартышка по кличке Гарик сильно ревновал хозяйку к мужу. Но мужчины как-то ужились друг с другом и прожили больше двух лет, пока Гарик не напился.
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К супругам в гости пришли друзья и они вместе выпивали. Гарика выпустили из клетки и он умудрился как-то попробовать виски. После этого у него снесло крышу. Обезьяна сбежала из дома и начала бросаться на прохожих. Первыми жертвами стали мужчина и беременная женщина. Гарик сначала укусил в руку женщину, а потом запрыгнул на плечи к её мужу и укусил его за голову. После этого он отправился в пьяное путешествие.
Гарик то кусался, то ластился к прохожим. Он покусал как минимум пять человек, объелся тюльпанов, сладкого. В итоге пострадавшим на всякий случай сделали уколы от бешенства, а мартышку некоторое время спустя поймали сотрудники МЧС. В клетку Гарик не хотел, поэтому удерживать его пришлось четверым мужчинам.
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Сейчас Гарик находится на карантине, он уже протрезвел и ведет себя сносно. Если пострадавшие напишут жалобу, то, скорее всего, мартышку отберут у хозяев. Но хозяйка уже заявила, что не будет его забирать. По её словам, она не справляется с Гариком, сообщает Фонтанка.
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Сразу и не понятно, про чурку какую написали или правда про мартышку