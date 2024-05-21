В Хабаровском крае зелёная мартышка напилась виски и терроризировала местных жителей

К супругам в гости пришли друзья и они вместе выпивали. Гарика выпустили из клетки и он умудрился как-то попробовать виски. После этого у него снесло крышу. Обезьяна сбежала из дома и начала бросаться на прохожих. Первыми жертвами стали мужчина и беременная женщина. Гарик сначала укусил в руку женщину, а потом запрыгнул на плечи к её мужу и укусил его за голову. После этого он отправился в пьяное путешествие.