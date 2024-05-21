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10 популярных профессий, которые исчезли навсегда

10 популярных профессий, которые исчезли навсегда

Автор:
21 мая 2024 21:22
Сообщество : Факты
Метки: Напомнит   исчезли   навсегда   необходимы   популярные   профессии   
1634
11

Ничто не длится вечно. Ручной труд заменили машины, умственный - компьютеры, а в некоторых других профессиях необходимость просто отпала. Например, в кинотеатрах уже давно не нужно играть на пианино, а при звонке по телефону не нужно просить оператора соединить с нужным номером. Этот пост напомнит вам, какие популярные профессии из прошлого исчезли за последние 100 лет.

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Метки: Напомнит   исчезли   навсегда   необходимы   популярные   профессии   
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2  комментария
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11k
sedoisever 57 минут назад
Практически все перечисленные профессии не исчезли, а изменились и эволюционировали в соответствии с техническим прогрессом.
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33k
Юрьевич 47 минут назад
Ну почему же исчезли?
Почти все перечисленные видоизменились.
Даже водонос и собиратель пиявок вполне себе существуют. Пиявками сейчас вполне активно практикуют лечение. А водонос - теперь развозят бутилированную воду. Даже я сам иногда этим занимаюсь, правда не на коммерческой основе, ношу воду из колодца для питья.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
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