10 популярных профессий, которые исчезли навсегда

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Ничто не длится вечно. Ручной труд заменили машины, умственный - компьютеры, а в некоторых других профессиях необходимость просто отпала. Например, в кинотеатрах уже давно не нужно играть на пианино, а при звонке по телефону не нужно просить оператора соединить с нужным номером. Этот пост напомнит вам, какие популярные профессии из прошлого исчезли за последние 100 лет.
1.Тапёр
Профессия тапёров была необходима во времена немых фильмов, которые требовали музыкального сопровождения. Исполнители импровизировали на лету, выбирая тему в соответствии с событиями на экране. Само название профессии происходит от английского tap, что означает “стучать”. “Стукачам” действительно приходилось “стучать” по клавишам, чтобы извлечь звуки из дешевого пианино, поскольку обычно кинотеатры не тратили много денег на качественные музыкальные инструменты.
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2. Водонос
В наши дни почти всем доступна централизованная система водоснабжения. До её появления люди должны были сами таскать воду или пользоваться услугами водоносов. Конечно, в наше время тоже есть службы доставки питьевой воды, но для всех остальных нужд у нас есть водопроводная вода.
3. Машинистка
Эта профессия исчезла в девяностых, когда вместо пишущих машинок стали использовать компьютеры и принтеры. Но 30 лет назад машинистки, должность, которую обычно занимали женщины, были в каждом учреждении. Они перепечатывали десятки листов рукописных страниц в день и не имели права на ошибку, так как в противном случае им пришлось бы переделывать целый лист заново. Неудивительно, что жидкий корректор изобрела женщина-машинистка по имени Бетт Несмит Грэм.
4. Фонарщик
В прошлом уличные фонари приходилось включать и выключать вручную, заливать маслом и часто чистить. Всем этим занимались особые люди: фонарщики - профессия, необходимая до середины XIX века, когда масляные лампы были заменены газовыми фонарями.
5. Старьёвщик
Они ходили по городам, деревням и покупали или обменивали у населения старые вещи, кости животных, медные изделия, шкуры сусликов. У них можно было приобрести пистоны, пистолеты игрушечные, складные ножи, лампочки для фонариков, свистульки, шары. Взрослые взамен пшеницы, яиц, сметаны получали швейные иглы, нитки, пряжу, различные ленты, бельевые прищепки, веревки. Все это отсутствовало в магазинах. О своём появлении на улице старьёвщики оповещали гудком рожка.
6. Доставщики льда
Практика сбора и консервирования льда для использования в жаркое время года существовала во многих странах мира, но в XIX веке появилась целая индустрия, занимающаяся продажей льда, который в зимнее время откалывали от поверхности водоемов.Такая профессия существовала во времена, когда холодильники и морозильники ещё не были изобретены. Мясные лавки, рынки, фруктовая и овощная промышленность нуждались в охлаждении продуктов.
7. Ямщик и извозчик
Прародителями современных водителей были ямщики и извозчики. Ямщик — это водитель междугородних маршрутов. Он возил не только людей, но и почтовые посылки, грузы, товары для магазинов, корреспонденцию. А извозчик — это водитель городского такси. В наши дни верховая езда превратилась в достопримечательность для туристов.
8. Телефонист
До изобретения телефонной станции людям приходилось подключаться вручную. Это занятие выполняли женщины, которых называли телефонистками. Это считалось престижной профессией: в операторы принимали женщин с приятным голосом, крепким здоровьем, со спокойным характером и достаточно высоким ростом, чтобы дотянуться до самого верха коммутатора.
9. Счетовод
Еще до появления мощных компьютеров профессии калькуляторов или “человеко-компьютеров” были почти полностью заняты женским полом. Команда женщин-калькуляторов участвовала в проектировании крупных инженерных сооружений и программировании первых вычислительных устройств.
10. Собиратель пиявок
Это человек, который занимался добычей лекарственных пиявок, которые пользовались растущим спросом в Европе XIX века. Пиявки использовались при кровопускании, но их было нелегко достать практикующим врачам. К счастью, сегодня лечебных пиявок не нужно ловить на болотах, их выращивают в специальных инкубаторах.
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Почти все перечисленные видоизменились.
Даже водонос и собиратель пиявок вполне себе существуют. Пиявками сейчас вполне активно практикуют лечение. А водонос - теперь развозят бутилированную воду. Даже я сам иногда этим занимаюсь, правда не на коммерческой основе, ношу воду из колодца для питья.