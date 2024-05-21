10 популярных профессий, которые исчезли навсегда

Эта профессия исчезла в девяностых, когда вместо пишущих машинок стали использовать компьютеры и принтеры. Но 30 лет назад машинистки, должность, которую обычно занимали женщины, были в каждом учреждении. Они перепечатывали десятки листов рукописных страниц в день и не имели права на ошибку, так как в противном случае им пришлось бы переделывать целый лист заново. Неудивительно, что жидкий корректор изобрела женщина-машинистка по имени Бетт Несмит Грэм.