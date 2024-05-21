Дорожные разборки с применением внедорожников

981
1
1
Видео из Южно-Сахалинска. Перед перекрёстком улиц Ленина и Пограничной произошла неоднозначная ситуация, которая требует проверки со стороны правоохранительных органов. Предыстория, скорее всего осталась за кадром. Смотреть целиком.
Ссылки по теме:
- "Слышь, ты!": альфа-самец на БМВ не смог выехать на дорогу и подослал на переговоры подругу
- Хороший охотник
- Очень интересный стиль езды
- В Ярославле агрессивный водитель улетел в отбойник, а затем напал на чужой автомобиль и сломал зеркало
- Успокаивающий перцовый баллончик: в Саратове агрессивный водитель напал на студента
Новости партнёров
реклама
Два долбо.., ну вы знаете.