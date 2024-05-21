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Дорожные разборки с применением внедорожников

Дорожные разборки с применением внедорожников

Автор:
21 мая 2024 10:45
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Сахалин   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   разборки   
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Видео из Южно-Сахалинска. Перед перекрёстком улиц Ленина и Пограничной произошла неоднозначная ситуация, которая требует проверки со стороны правоохранительных органов. Предыстория, скорее всего осталась за кадром. Смотреть целиком.
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Метки: Видео   ДТП   Сахалин   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   разборки   
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7  комментариев
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13k
Karelian 54 минуты назад
Вот и поговорили.
Два долбо.., ну вы знаете.
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6k
Отвратительный Мужик 37 минут назад
Что подсказывает что в этой ситуации есть интересная предистория.
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63
Сергей 37 минут назад
Интересно, продолжение было?
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9k
Андрей 44 минуты назад
если оба уехали, то по логике - всех лишать прав? :) Это, возможно, даже на пользу пойдёт.
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948
DuckTales 47 минут назад
Вот что должно произойти, чтоб начать заниматься такой фигней ?
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41k
Седой 54 минуты назад
Два оленя решили пободаться
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62k
dima423 57 минут назад
Во два епаната... реально оба на всю башку отбитые))
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1501 пост (1522 в горячем)

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