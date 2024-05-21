Пёс научил кота играть с ним в «принеси мяч»

756
1
1
Владельцы собак знают, что четвероногие друзья хотят играть почти всегда. Увы, у многих хозяев нет столько времени на игры. Тогда на помощь пёсикам приходят другие питомцы.
Самозанятые
Кот завёл себе пса или пёс кота?
Источник:
Ссылки по теме:
- Пёс удивил кота необычной техникой боя
- Что делать, если домашнее животное съело дождик или мишуру?
- Кошка довела хозяйку до истерики, решив напасть на огромного паука
- 15 летних фотографий с участием кошек и собак
- Кот спас жизнь пса, прогнав атаковавших его койотов
Новости партнёров
реклама