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Пёс научил кота играть с ним в «принеси мяч»

Пёс научил кота играть с ним в «принеси мяч»

Автор:
21 мая 2024 07:46
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   кот   кошка   принеси мяч   собака   
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Владельцы собак знают, что четвероногие друзья хотят играть почти всегда. Увы, у многих хозяев нет столько времени на игры. Тогда на помощь пёсикам приходят другие питомцы.

Самозанятые

Кот завёл себе пса или пёс кота?

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   кот   кошка   принеси мяч   собака   
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Alex Chebrikov
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