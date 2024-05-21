В Пыть-Яхе «несовершеннолетний мигрант» целился в голову шестилетнего мальчика из пневматического пистолета

10-летний приятель велосипедиста сделал ему замечание и получил пулю.
В УМВД России по Ханты-Мансийскому АО возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении 16-летнего гостя ближнего зарубежья. Сообщается, что подросток целился из пневматического пистолета в шестилетнего мальчика, который проехал мимо на велосипеде. Полицейские установили, что несовершеннолетний мигрант находился в компании сверстников и вёл себя вызывающе. Судя по всему, он просто решил показать себя перед друзьями. В этот момент ему сделал замечание другой ребёнок, 10 лет. В него мигрант выстрелил и попал в бедро.
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После этого все разбежались. Стрелявшего задержали, доставили его в отдел полиции и изъяли пистолет. Он оказался пневматическим.
В настоящее время несовершеннолетний мигрант по решению суда на время следствия заключён под стражу. Он 2007 года рождения, ему полных 16 лет, - сообщили в полиции.
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Мы тоже в детстве в войнушки играли, но даже когда мастерили пугачи или луки со стрелами, то никакого желания направлять их на живого человека не было.
По банкам, бутылкам и пенопластовым упаковкам стреляли.
А эти что? Интернета с ТикТоком насмотрелись, в ГТА наигрались и грань реальности потеряли? И только в отделении до них доходит вся ответственность за их поступок?
Но наблюдается строго противоположное.
Может пора их тогда мочить по тихой?
Мне кажется здесь не нужны семьи гастарбайтеров. Они здесь зачем?