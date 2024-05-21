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В Пыть-Яхе «несовершеннолетний мигрант» целился в голову шестилетнего мальчика из пневматического пистолета

В Пыть-Яхе «несовершеннолетний мигрант» целился в голову шестилетнего мальчика из пневматического пистолета

Автор:
21 мая 2024 19:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Пыть-Ях   Россия   ХМАО   выстрелил в ребёнка   задержание   мигрант   полиция   
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10-летний приятель велосипедиста сделал ему замечание и получил пулю.

В УМВД России по Ханты-Мансийскому АО возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении 16-летнего гостя ближнего зарубежья. Сообщается, что подросток целился из пневматического пистолета в шестилетнего мальчика, который проехал мимо на велосипеде. Полицейские установили, что несовершеннолетний мигрант находился в компании сверстников и вёл себя вызывающе. Судя по всему, он просто решил показать себя перед друзьями. В этот момент ему сделал замечание другой ребёнок, 10 лет. В него мигрант выстрелил и попал в бедро.

После этого все разбежались. Стрелявшего задержали, доставили его в отдел полиции и изъяли пистолет. Он оказался пневматическим.

В настоящее время несовершеннолетний мигрант по решению суда на время следствия заключён под стражу. Он 2007 года рождения, ему полных 16 лет, - сообщили в полиции.

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Метки: Пыть-Ях   Россия   ХМАО   выстрелил в ребёнка   задержание   мигрант   полиция   
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65  комментариев
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29k
ПаганецЪ 3 часа назад
Семейку взять за жопу, штрафануть, чтобы в одних труселях остались и в 24 часа в родной чуркестан.
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3k
Звёздный странник Минуту назад
Откуда столько агрессии и желания нанести вред в этом возрасте?
Мы тоже в детстве в войнушки играли, но даже когда мастерили пугачи или луки со стрелами, то никакого желания направлять их на живого человека не было.
По банкам, бутылкам и пенопластовым упаковкам стреляли.
А эти что? Интернета с ТикТоком насмотрелись, в ГТА наигрались и грань реальности потеряли? И только в отделении до них доходит вся ответственность за их поступок?
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6k
Руслан 11 минут назад
Ё@аный чурка.
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11k
Доктор 39 минут назад
Ничего ... На камеру извиниться ....
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2k
Сложные Щи 41 минуту назад
И ещё одна черная падла, гляди-ка, ускорился! Чтоб свою сраную удаль и е-ба-ническую оскорбленность на ребёнке показать, видимо. Гниды
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2k
Александр Шевченко 54 минуты назад
Ссылка youtube.com
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2k
integral11 56 минут назад
Этих мразей нужно вытравить из России, как тараканов из дома, по другому - ничего не изменится!
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53k
Крымчанка 59 минут назад
16летний бестолковый кишлачник это тоже незаменимый специалист? И без этого бестолкового выродка экономика остановится? А кстати, для чего нам эта самая экономика? Разве не для улучшения жизни страны и её коренных жителей? Так вот, любуемся - этих самых коренных жителей незаменимые спецы и калечат или просто убивают. Начиная с детей. Так для кого хуснуллины стараются, для какой такой страны? И есть ли у них страна кроме своих карманов?
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4
Kvv Час назад
Азербаран был кстати
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1k
На_ник Час назад
Сколько ещё нужно происшествий с ослолюбами, чтобы начались погромы?! Причём, после того, как ношение паранджи признано правомерным, погромы начнутся с правительства!
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5k
Евгений Час назад
Отправят может обезьяну в колонию для несовошеннолетних. Показательно для других несовершеннолетних обезьян
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248
usla2000 2 часа назад
Не разжигайте. Это ценный несовершеннолетний специалист, сын уважаемого ценного специалиста.
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255
r3mba4 usla2000 Час назад
Вы забыли написать, что он друг Путина и его большая надежда.
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4k
Александр Долматов 2 часа назад
Извинится на камеру и будет отпущен.
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303
ViciousSnake 2 часа назад
Гребанного мигранта вместе с семьей, а еще лучше вместе со всем кишлаком с которым этот ублюдок в Россию заехал, непринужденно вышвырнуть прочь из страны с пожизненным запретом на въезд.
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7k
Трям 2 часа назад
Снайпер, бля! В заголовке - целился в голову, в тексте - попал в бедро.
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938
Алексей 2 часа назад
И не говорите мне, что без них работать будет некому. Волею судьбы был связан с озеленением территорий, ну там газоны, деревья, уход и удобрения. По началу казалось что без дежурного "таджика" тяжёлые работы окажутся нереальными. Так вот студенты даже московских вузов с огромным удовольствием выходят и выполняют весь необходимый комплекс работ. И получается у них гораздо лучше магамедов и бешкербеков! Да, от человека тоже зависит, но видно, что парни и девчонки стараются и практике, кто в профильных, набираются по полной. А этих ублюдков под черные ручки и до дому, поднимать экономику родных кишлаков.
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44
Sergei Strjukov 2 часа назад
Очень жаль,что теракт в Крокусе ничему не научил этих Мастурбеков! Реально,нужно жестко карать их за малейший огрех! Чемодан-вокзал-родной аул - в лучшем случае,а если что-то более серьезное - суд - тюрьма (и наподольше желательно).
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1k
Сергей С 2 часа назад
Чурки- вонючие свиньи, валите домой в свой макакостан
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631
mik6059 2 часа назад
Там нет русской диаспоры? Этих урюков надо гнать на хрен всех. И, если бы у него был боевой ствол, то он его и применил бы без раздумий
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18k
Toxictofa 2 часа назад
После теракта в Крокусе все черножопые твари должны шухериться по углам и вести себя очень тихо.
Но наблюдается строго противоположное.
Может пора их тогда мочить по тихой?
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6k
methos2 2 часа назад
Как он здесь оказался? Кем работать приехал?
Мне кажется здесь не нужны семьи гастарбайтеров. Они здесь зачем?
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364
Zhigannn methos2 2 часа назад
Тебе не кажется. Их семьи здесь действительно не нужны.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5039 постов (4824 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
356750



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