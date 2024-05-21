Что делать, если вашу машину эвакуируют за нарушение

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Юрист Ольга Иванова предупреждает о том, что парковка в неположенном месте представляет угрозу для других участников дорожного движения и часто приводит к ДТП. Она отмечает, что несанкционированные парковки являются актуальной проблемой во многих городах, поскольку не во всех новых жилых комплексах есть подземные или крытые парковки. Однако, с юридической точки зрения, это не оправдывает парковку в запрещенных местах, и автомобиль может быть эвакуирован, за исключением случаев, когда нарушение может быть устранено на месте.
Величина штрафа за парковку в неположенном месте зависит от региона. В городах федерального значения штраф для физических лиц составляет 3000 рублей за парковку на тротуаре и 5000 рублей за парковку на газоне, а для юридических лиц штраф может доходить до 300 000 рублей.
В небольших городах штрафы составляют от 1000 до 3000 рублей для физических лиц и до 150 000 рублей для юридических лиц.
Ольга Иванова также отметила, что запрещено парковаться под соответствующими знаками, на местах для инвалидов без соответствующего удостоверения, на расстоянии менее 5 метров от пешеходного перехода, на остановках общественного транспорта, трамвайных и железнодорожных путях.
В некоторых случаях, когда автомобиль нарушителя препятствует движению других транспортных средств, возможно получение дополнительного штрафа, и такие автомобили обычно эвакуируются в первую очередь.
Если вы обнаружили свой автомобиль опломбированным и приготовленным к погрузке на эвакуатор, то необходимо подойти к инспектору ДПС и предъявить документы на транспортное средство. После этого водитель может забрать автомобиль и перепарковать на разрешенное место. Инспектор не вправе этому препятствовать. При этом на водителя составляется протокол за нарушение правил парковки.
В небольших городах штрафы составляют от 1000 до 3000 рублей для физических лиц и до 150 000 рублей для юридических лиц.
Ольга Иванова также отметила, что запрещено парковаться под соответствующими знаками, на местах для инвалидов без соответствующего удостоверения, на расстоянии менее 5 метров от пешеходного перехода, на остановках общественного транспорта, трамвайных и железнодорожных путях.
В некоторых случаях, когда автомобиль нарушителя препятствует движению других транспортных средств, возможно получение дополнительного штрафа, и такие автомобили обычно эвакуируются в первую очередь.
Если вы обнаружили свой автомобиль опломбированным и приготовленным к погрузке на эвакуатор, то необходимо подойти к инспектору ДПС и предъявить документы на транспортное средство. После этого водитель может забрать автомобиль и перепарковать на разрешенное место. Инспектор не вправе этому препятствовать. При этом на водителя составляется протокол за нарушение правил парковки.
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А инспектор сделает именно это.
Кстати, помнишь "паркмена"?
Тут должно быть обязательное разъяснение, а именно на сегодня существует жёлтая зигзагообразная разметка на асфальте обозначающая остановку общественного транспорта. Так вот, нельзя парковать автомобиль на эти линии и в 15 метрах с обеих сторон от них. А что касается пешеходного перехода, тоже следует уточнить, что нельзя парковаться ближе 5 метров перед пешеходным переходом, а вот сразу за ним, можно.