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Что делать, если вашу машину эвакуируют за нарушение

Что делать, если вашу машину эвакуируют за нарушение

Автор:
21 мая 2024 13:44
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   машина   советы   штраф   эвакуатор   юрист   
964
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Юрист Ольга Иванова предупреждает о том, что парковка в неположенном месте представляет угрозу для других участников дорожного движения и часто приводит к ДТП. Она отмечает, что несанкционированные парковки являются актуальной проблемой во многих городах, поскольку не во всех новых жилых комплексах есть подземные или крытые парковки. Однако, с юридической точки зрения, это не оправдывает парковку в запрещенных местах, и автомобиль может быть эвакуирован, за исключением случаев, когда нарушение может быть устранено на месте.

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Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   машина   советы   штраф   эвакуатор   юрист   
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4  комментария
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livaneth 46 минут назад
И что делать водителю, когда инспектор ДПС даст отмашку эвакуатору увозить машину, проигнорировав наличие владельца?
А инспектор сделает именно это.
Кстати, помнишь "паркмена"?
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385
Сергей Минуту назад
Что значит нельзя парковать автомобиль на остановках общественного транспорта?
Тут должно быть обязательное разъяснение, а именно на сегодня существует жёлтая зигзагообразная разметка на асфальте обозначающая остановку общественного транспорта. Так вот, нельзя парковать автомобиль на эти линии и в 15 метрах с обеих сторон от них. А что касается пешеходного перехода, тоже следует уточнить, что нельзя парковаться ближе 5 метров перед пешеходным переходом, а вот сразу за ним, можно.
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А.Берестенко Полчаса назад
Что делать, если вашу машину эвакуируют за нарушение - не нарушать!
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Добрый Бабайка
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