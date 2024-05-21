Что делать, если вашу машину эвакуируют за нарушение

Величина штрафа за парковку в неположенном месте зависит от региона. В городах федерального значения штраф для физических лиц составляет 3000 рублей за парковку на тротуаре и 5000 рублей за парковку на газоне, а для юридических лиц штраф может доходить до 300 000 рублей.



В небольших городах штрафы составляют от 1000 до 3000 рублей для физических лиц и до 150 000 рублей для юридических лиц.



Ольга Иванова также отметила, что запрещено парковаться под соответствующими знаками, на местах для инвалидов без соответствующего удостоверения, на расстоянии менее 5 метров от пешеходного перехода, на остановках общественного транспорта, трамвайных и железнодорожных путях.



В некоторых случаях, когда автомобиль нарушителя препятствует движению других транспортных средств, возможно получение дополнительного штрафа, и такие автомобили обычно эвакуируются в первую очередь.



Если вы обнаружили свой автомобиль опломбированным и приготовленным к погрузке на эвакуатор, то необходимо подойти к инспектору ДПС и предъявить документы на транспортное средство. После этого водитель может забрать автомобиль и перепарковать на разрешенное место. Инспектор не вправе этому препятствовать. При этом на водителя составляется протокол за нарушение правил парковки.