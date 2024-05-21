Мгновенная карма привела мужчину в колонию строгого режима

Тем знойным летом у некоего Бориса Иванова все складывалось как по нотам: мужчина зашел остудиться в кафешку и культурно перекусить. Набив желудок, петербуржец унес чужую сумку, которую незадолго до него кто-то забыл на диване. Воодушевленный неожиданной находкой вор, потирая руки, спешно слинял, на всякий случай обернувшись по сторонам.

Не учел «счастливчик» два момента: того, что камеры видеонаблюдения все снимают, а эффект бумеранга следует за нами по пятам. Возмездие ждать себя не заставило — «прилетело» воришке по заслугам неожиданно, быстро и больно. На радостях бедолага с накинутым на плечо грузом уже был одной ногой в новых шмотках, лежавших в сумке, но прозевал красный свет и угодил под колеса, а затем за решетку.

Так воришка остался без штанишек и без свободы на год и 8 месяцев. В места не столь отдаленные он отправился за кражу.