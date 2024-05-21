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Мгновенная карма привела мужчину в колонию строгого режима

Мгновенная карма привела мужчину в колонию строгого режима

Автор:
21 мая 2024 11:05
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   вор   карма   кража   сбила машина   сумка   
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За час петербуржец умудрился поесть, украсть, попасть под машину и уехать за решетку.

Тем знойным летом у некоего Бориса Иванова все складывалось как по нотам: мужчина зашел остудиться в кафешку и культурно перекусить. Набив желудок, петербуржец унес чужую сумку, которую незадолго до него кто-то забыл на диване. Воодушевленный неожиданной находкой вор, потирая руки, спешно слинял, на всякий случай обернувшись по сторонам.


Не учел «счастливчик» два момента: того, что камеры видеонаблюдения все снимают, а эффект бумеранга следует за нами по пятам. Возмездие ждать себя не заставило — «прилетело» воришке по заслугам неожиданно, быстро и больно. На радостях бедолага с накинутым на плечо грузом уже был одной ногой в новых шмотках, лежавших в сумке, но прозевал красный свет и угодил под колеса, а затем за решетку.


Так воришка остался без штанишек и без свободы на год и 8 месяцев. В места не столь отдаленные он отправился за кражу.

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Метки: Видео   вор   карма   кража   сбила машина   сумка   
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31k
Serg2001 Полчаса назад
А слепошарому водителю, сбившему человека на пешеходнике, премию за поимку опасного преступника!...)
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62k
dima423 9 минут назад
А че там за "значительный ущерб" интересно, трусы Британи Спирс чтоль?) Да и сомнительно что строгач чали за кражу, тем более на такой маленький срок...
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1k
Кардинал Полчаса назад
За кражу к строгачу? Рецидивист что ли?
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1628 постов (1324 в горячем)

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